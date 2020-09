El gobernador Suarez repudió la protesta policial bonaerense frente a Olivos

La protesta de la policía bonaerense se ha transformado en un conflicto político que aún no se resuelve aunque sí aúna críticas a la forma en la que están haciendo llevando su reclamos de aumento salarial.

La manifestación de uniformados armados en la puerta de la quinta de Olivos es lo que más ha desconcertado y generado repudios del oficialismo y también de la oposición, entre ellos el gobernador Rodolfo Suarez.

El mandatario provincial se expresó a través de su cuenta de Twitter donde señaló que un conflicto salarial nunca puede superar los límites de la democracia independientemente de la validez del reclamo. También repudió la protesta frente a la residencia presidencial de Olivos y finalmente se solidarizó con el presidente Alberto Fernández.

No fue el único gobernador que apoyó al gobierno y repudió las protestas. También la misma posición tomaron varios funcionarios opositores. También el vicegobernador Mario Abed se expresó sobre el conflicto

Más temprano, el gobernador Suarez había manifestado que la provincia no está en riesgo de una situación similar a la de Buenos Aires. “En Mendoza no tenemos malestar en el sector de la Policía, la situación es distinta que en Buenos Aires, soy consciente de que no alcanzan los sueldos, vamos a tener otro récord de inflación, somos de los países que más inflación tienen en el mundo”.

“Nosotros hacemos el esfuerzo de buscar la solución de todos los problemas más allá de las limitaciones que tenemos”, agregó.