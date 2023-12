El Gobernador de San Luis anunció que pagará los sueldos de estatales en dos cuotas

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció que pagará los sueldos estatales de diciembre y enero en dos cuotas. El actual gobernador puntano, quien anteriormente dirigió las riendas de la provincia entre 2011 y 2015, con los Rodriguez Saá como aliados, anunció que la provincia “está quebrada” y que va a ser necesario realizar un ajuste en las cuentas públicas: “tenemos un déficit de más de 125.000 millones de pesos (119 millones de dólares al dólar MEP)”, advirtió.

“La provincia está en déficit, en rojo. Significa que gastó más de lo que ingresó. San Luis hace 4 años que viene con déficit. En 2020 ascendió a $4.172 millones, en 2021 a $9.117 millones, en 2022 a $7.172 millones y el de 2023, con recursos por $456.641 millones y gastos por 581.761 el déficit ascenderá a $125.119.974.433,75″, apuntó.

Además, el Gobernador de San Luis, aprovechó la “cadena provincial” para hacer un análisis de cómo dejó las cuentas públicas al finalizar su mandato, para luego compararlas con la herencia que recibió, este año, del peronismo. “En 2015 cuando finalizamos nuestro gobierno se entregó dinero, que llamábamos fondo anticrisis, por el equivalente a 100 millones de dólares. Durante ese período, el gobierno saliente cobró un juicio a la Nación, que se ganó durante nuestra administración, por 191 millones de dólares. Es decir que se dispuso de 291 millones de dólares además de los ingresos diarios, la coparticipación, los impuestos provinciales”.

Poggi denunció que de esos recursos solo quedan 16 millones de dólares y remarcó que con el dinero que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá no tienen “ni para pagar sueldos de un mes”. Es por ello que anunció un paquete de medidas de ajuste con el fin de reducir el déficit en las cuentas públicas de la provincia de San Luis.

De esta manera, la Navidad de los puntanos y puntanas tendrá un sabor amargo tras los anuncios. El mandatario explicó que los salarios estatales correspondientes al último mes del año y al primero de 2024 se pagarán por mitades. En el caso de diciembre, se abonará una parte el viernes 29 de diciembre y la restante el martes 16 de enero. El sueldo correspondiente a enero se pagará parcialmente el 31 de enero y la otra mitad el viernes 16 de febrero.

“Lamentablemente, con mucha angustia, dolor y bronca, por primera vez en 40 años el sueldo se pagará en dos partes. Deberemos desdoblar en dos cuotas los salarios de diciembre y enero”, expresó el Gobernador electo.

El anuncio que realizó Poggi no termina en los salarios: convocó a la Legislatura puntana a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de ley que le permita al Ejecutivo tomar deuda pública por 150 mil millones de pesos argentinos. “Si no lo hacemos, no podremos pagar los salarios de enero, ni hablar en el resto del año”, explicó.

Además, otra de las medidas que decretó es el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad por el término de un año en la provincia.

Por otro lado, anunció que durante la última semana del mes de diciembre harán un censo presencial a los empleados del sector público y a los beneficiarios de ayudas sociales, ya que, según el ex aliado de los hermanos Saá y ahora cercano de Alfredo Cornejo, durante los últimos ocho años de gestión del justicialismo hubo un aumento del 66% del plantel de recursos humanos.

En la conferencia de prensa, además, explicó que revisará todos los contratos de empleados estatales firmados el último año, con la mira puestas en los contratados entre la elección provincial (domingo 11 de junio) y las elecciones subsiguientes.

En sintonía con lo dispuesto por Javier Milei, el Gobernador puntano explicó que va a suspender la pauta oficial por cuatro meses. Entonces, realizarán un informe para ver cuánto recibe cada medio de comunicación y reducir los montos que recibe cada uno. “Durante este año cuatro mil millones de pesos fueron destinados en concepto de pauta publicitaria”, dijo.

El puntano tiene en la mira la obra pública y advirtió que se van a paralizar todas las obras, excepto aquellas que “estén en ejecución con su correspondiente auditoria”. “Las obras públicas millonarias que recibieron anticipos financieros en los últimos meses de la anterior gestión se suspenderán”, advirtió Poggi.

En un tono incendiario le hizo una advertencia al Gobernador saliente: “Vamos a salir de esta crisis, pero no tenga duda que la pésima administración y corrupción fueron la causales, todos serán llevados a la justicia”. Cerró la conferencia de prensa con un mensaje irónico: “¡Gracias Alberto! nos dejaste la provincia fundida”.