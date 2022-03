El funcionario de Suárez que quiere ser intendente en San Juan critica el predominio minero en esa provincia

Las aspiraciones políticas de Alfredo Aciar lo llevan a su Jáchal natal. Sanjuanino de nacimiento, pero con muchos años viviendo en Mendoza, quiere volver “para devolver” en sus pagos toda su experiencia. Fue funcionario en gestiones radicales, Alfredo Cornejo es un referente y actualmente asesora al ministro de Economía, Enrique Vaquié, y también preside el Banco de Vinos.

Ya confirmó que quiere ser candidato a intendente de Jáchal, deberá pasar por un tamiz previo. San Juan eliminó las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y por ahora todo se dirimiría en elecciones partidarias. “Depende de las reglas del juego, no se sabe muy bien cómo se va a resolver el tema de las internas”, le dice a Los Andes. Todos los fines de semana vuelve a sus pagos para hablar con vecinos, y por ahora no piensa en dejar su trabajo, pero a futuro podría tomarse una licencia y abocarse a la campaña electoral.

“Uno llega a una edad en donde ya los objetivos de índole personal que son para uno dejan de tener valor y empieza a tener valor lo colectivo. Más de lo que hice, no creo que pueda hacer. Me he dado el lujo de alcanzar todas mis metas”, cuenta Aciar sobre la decisión que quiere para su futuro político.

El posteo en Facebook de la fanpage Alfredo Aciar Jáchal 2023

El 10 de diciembre, en el cumpleaños de su mamá Dorita, “me hizo el click”. Y desde allí empezó a organizar sus tiempos con el trabajo en el Gobierno y a través de las redes sociales trazar puentes para la campaña. Entiende que toda su experiencia en la función pública y sus estudios puede volcarlos en un pueblo “para sacarlo de la letanía en la que está” y en donde están sus afectos familiares y amigos.

Los rumores dicen que las elecciones generales podrían ser en marzo, porque el gobernador Sergio Uñac tendría intenciones de adelantar los comicios para asegurarse un tercer mandato. Por lo tanto, estos meses serán clave para afianzar la estrategia electoral a través de un programa que Aciar ya tiene definido.

“Es muy pronto para ver si me voy o no. Si la situación requiere que este allá todo el tiempo, lo veré mas adelante cuando se defina mi candidatura, porque ahora soy precandidato”, agrega el funcionario que forjó su carrera política en Mendoza y fue militante de la Franja Morada cuando era estudiante universitario.

Su familia en San Juan siempre estuvo vinculada a la política. Su abuelo fue intendente y ocupó otros cargos, y la política “siempre estuvo en mí” aunque su visibilidad se dio en Mendoza. Por lo tanto no es un descolgado que llega a San Juan con intenciones de ser intendente.

El escenario político al que se enfrenta

Juntos por el Cambio en la vecina provincia tiene entre su principal socio mayoritario a Producción y Trabajo que creó Roberto Gustavo Basualdo, hoy senador nacional. Luego vienen la UCR, después el Pro, y más atrás Dignidad Ciudadana que tiene un vínculo fuerte con la religión evangelista.

La UCR tiene en Jáchal “un bastión más poderoso” resalta Aciar, porque tuvo tres intendentes radicales desde el retorno de la democracia, entre ellos Dalmiro Garay (padre del actual presidente de la Suprema Corte). Desde el 2007 hasta hoy siempre ha ganado el peronismo en sus distintos frentes y la vuelta del radicalismo a la intendencia después de 16 años es un desafío que lo desvela.

“En Jáchal hay un hastío, un cansancio de siempre los mismos”, percibe el sanjuanino en sus visitas al pueblo cuando habla con los vecinos y por lo que le transmiten en las redes. “Vos acá (en Mendoza) hacés política con la actividad privada, allá es un verticalismo que todo lo decide el Gobernador y el intendente en los casos más locales. Es muy distinta la realidad política, economía y social que se vive allá”, compara.

En su caso y su experiencia en Mendoza le da otra impronta que es la que le traslada a cada persona con la que habla. “Quiero darle más trascendencia al sector privado, al empleo. Allá es la minería y nada más. En Jáchal hay emprendimientos mineros, o aguas arriba en Iglesias y ves que todo ese dinero en general se distribuye en lo que se denomina el Gran San Juan”, resalta.

Asegura que su desembarco “ha movido el avispero político” desempolvándose algunas candidaturas de otros espacios, aunque todavía no hay folletos impresos con su rostro. Dentro de Juntos por el Cambio tiene una competidora definida que es Ivonne García (Pro), médica de familia e instalada en el pueblo hace mucho tiempo. Acordaron encarar la campaña y quien mida más en las encuestas irá se quedará con la candidatura y el otro acompañará.

La laguna de votos es el 3% del padrón sanjuanino, un universo de unas 14 mil personas (de un total de 25 mil personas), según las últimas elecciones. Y el peronismo tiene unos siete nombres que asoman la cabeza. Incluso uno de ellos es jachaleño y trabaja hace mucho en la ciudad de San Juan. “Se les cayó el argumento que me tiraban por lo que trabajo en Mendoza”, se ríe.

Tiene el apoyo de Alfredo Cornejo para sus nuevos rumbos, lo cual para él “es un honor” y por su parte, está tejiendo contactos con la oposición sanjuanina. “En Juntos por el Cambio es una bocanada de aire fresco”, asegura.

La preocupación por el agua y las ganas de destapar el turismo

Jáchal es uno de los lugares que se menciona cada vez que se habla de minería. Aciar no está en contra del desarrollo minero, pero reconoce que hay un avance desaforado por parte de las empresas y que se inclina por “un desarrollo sustentable”.

“Hoy no te alcanza el agua para regar los cultivos”, sentencia. Asevera además que “la calidad del agua está disminuyendo en agua subterránea, tiene más sal. Eso hoy se puede percibir. El río Jáchal viene disminuyendo el caudal de agua en estos últimos años. No se publican los pronósticos de escurrimiento”.

En cuanto a las propuestas sobre el tema, la receta tiene una fuerte impronta mendocina que apunta a la impermeabilización de canales y el riego intra finca con la ventaja que “en San Juan tenés los recursos para hacerlo por la minería”, dice.

La construcción de un parque solar, el desarrollo de energías limpias figuran en su plan rumbo a la intendencia. “Quiero potenciar la agroindustria, utilizar los instrumentos que uso en Mendoza para mejorar los precios de la uva y trasladarlo al membrillo, cebolla, alfalfa y olivos”, comenta Aciar. Deberá lidiar con la falta de gas natural lo que imposibilita el desarrollo de industrias y apunta a un mecanismo para generar energía más económica.

Reabrir el matadero es otro de los objetivos y poder faenar en Jáchal agregándole valor agregado a la ganadería. El turismo es un diamante en bruto que Aciar quiere pulir. “La estrella de Jáchal va a ser el turismo, porque lo he visto en Mendoza hace muchos años atrás y hoy en otra cosa. Veo allá las misma condiciones en cuanto a lugares bonitos, paisajes espectaculares, le está faltando el producto turístico y eso no está hoy bien trabajado, pero tengo algunas ideas”, se ilusiona.

“Todo sanjuanino tiene un Sarmiento adentro” por eso pretende desarrollar un Centro Tecnológico donde se eduquen y formen estudiantes en áreas del conocimiento en temas tecnológicos, con un perfil más universitario por lo que necesitará el apoyo nacional.

El plan resulta ambicioso, y consultado sobre si está construyendo una carrera a mandatario sanjuanino aseguró que “quiero ser intendente de Jáchal y lo demás se verá en función de los resultados”. "

Si nos va bien, tal vez tengamos para proyectarnos en la provincia, pero paso a paso”, cerró con la clásica frase del ex director técnico Reinaldo “Mostaza” Merlo.