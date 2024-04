El fuerte mensaje de Alberto Fernández contra Milei: “Antes de que sea tarde debemos decir basta”

El ex presidente Alberto Fernández volvió a cargar contra su sucesor Javier Milei con un fuerte mensaje que difundió en la red social X.

El ex mandatario acusó al líder libertario de comandar una “campaña de estigmatización y persecución contra medios y periodistas”. Además aseguró que él, durante su mandato fue víctima de “mentiras y difamaciones” pero que las “soportó” sin “demandar a ningún periodista”.

El presidente ha iniciado una campaña de estigmatización y persecución contra medios y periodistas en nuestro país, recordando las épocas más oscuras del autoritarismo.



Sus descalificaciones ponen en riesgo a las personas a las que alude porque indefectiblemente conllevan odio… pic.twitter.com/EiufhesF3e — Alberto Fernández (@alferdez) April 11, 2024

El mensaje completo de Alberto Fernández contra Javier Milei

El presidente ha iniciado una campaña de estigmatización y persecución contra medios y periodistas en nuestro país, recordando las épocas más oscuras del autoritarismo. Sus descalificaciones ponen en riesgo a las personas a las que alude porque indefectiblemente conllevan odio y violencia en una sociedad cuyos ánimos el mismo presidente se ha encargado de crispar. A lo largo de los años, he sido objeto de críticas. También he debido soportar (y soporto) mentiras y difamaciones. A pesar de saber lo injusto de esas prácticas, nunca demandé a ningún periodista, no discriminé medios y mucho menos busqué condicionarlos para llevarlos a la quiebra. Creo fervientemente en la libertad de expresión y en la obligación de respetarla y hacerla respetar. Con el maltrato del adversario o del crítico empieza el autoritarismo y el autoritarismo no llega como un cataclismo, sino que se instaura gradualmente con la violencia verbal que día a día se instala. Antes de que sea tarde debemos decir basta.