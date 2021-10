El frente judicial de Macri se mete en la discusión del Gobierno con la oposición

El llamado a indagatoria al expresidente Mauricio Macri y su decisión de no asistir al juzgado de Dolores el jueves comenzó a levantar polvareda en el escenario político, dado que el tema se metió en las discusiones que el Gobierno tiene con la oposición.

Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno de Alberto Fernández, cuestionó con dureza este jueves al ex mandatario por no presentarse ante el juez subrogante Martín Bava en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas de hundimiento del submarino Ara San Juan.

“Mauricio Macri ha sido investigado, ha sido procesado en todos los gobiernos, así que no puede hablar de persecución. Soy una experta en la biografía de Mauricio Macri. Ha sido procesado en todos los gobiernos democráticos, con lo cual, evidentemente, tiene alguna facilidad para estar en los márgenes de la Justicia”, dijo Cerruti.

En 2010, Cerruti publicó una investigación realizada durante dos años en forma de libro al que denominó “El pibe”, con el subtítulo “negocios, intrigas y secretos de Mauricio Macri, el hombre que quiere ser Presidente”.

Y en 2018, la actual funcionaria publicó su sexto libro, titulado “Big Macri. Del cambio al FMI: una nueva investigación periodística y política editada también por editorial Planeta”. Ambos textos fueron editados por Editorial Planeta.

En conferencia de prensa, Cerruti manifestó que el Gobierno espera que el expresidente se presente en el juzgado para la declaración indagatoria. “Nos parece absolutamente lamentable que quien ejerció la principal investidura del país haga esta falta de respeto a la República, a las instituciones y a la Justicia, y esperamos que se presente lo antes posible”, dijo.

Mario Negri, en una conferencia de prensa durante una sesión en la cámara de Diputados. Foto: Federico López Claro.

Tras los cuestionamientos de Cerruti, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, salió a defender al ex presidente e integrante del principal espacio político opositor.

“El ex presidente Macri tiene todo el derecho a defenderse, más aún cuando hay manifiestas arbitrariedades en la causa”, dijo Negri al justificar la decisión del ex mandatario de no presentarse ante el segundo llamado a indagatoria; en la primera oportunidad estaba en el exterior.

De todos modos, Negri dijo que “celebra” que Macri se presente el jueves 28 ante la Justicia, después de que el juez Bava emitiera el tercer llamado a indagatoria. “Ojalá los funcionarios kirchneristas hicieran lo mismo, pero lamentablemente tenemos una vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) que hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer caer un juicio oral que estaba por comenzar y lo logró”.

También Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación, salió a defender a Macri. Lo hizo en declaraciones a la prensa justo en momentos en los que se disponía a entrar a la casa del exmandatario para una reunión. Según dijo, “cuando haya un juez que sea competente en la causa Macri se va a presentar”.

Y agregó: “El ARA San Juan no se hundió en la jurisdicción de Dolores, frente a la Costa Atlántica de Mar del Plata o en la zona cercana a la jurisdicción de Dolores. Este juez no tiene competencia alguna para la intervención de este proceso”.