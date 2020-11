El Frente de Todos pidió esta mañana la remoción de Hebe Casado como diputada, en la sesión de la Cámara Baja, luego de las comparaciones que realizó en redes sociales entre los muertos por coronavirus y la dictadura militar.

La solicitud la realizó Germán Gómez, jefe de bloque de la coalición opositora, a través de una cuestión de privilegio pero en la votación nominal, resultó favorable para la la legisladora del PRO. 27 votos negativos respaldaron a Casado. Luego de un tenso intercambio de opiniones y el resultado de la votación, el peronismo considera que “es muy difícil debatir sobre otros temas” y se levantaron de sus bancas. Estaban presentes, además de Gómez, Liliana Poponet y Cristina Pérez, mientras que quienes participaban en forma remota, se desconectaron del ZOOM.

“Esta cámara es juez de cada uno de nosotros y lamentablemente no me gusta estar en esta posición porque son cuestiones que no fortalecen a la democracia y la política”, sostuvo Gómez.

En este sentido, declaró que “hay una corriente importante no sólo en Mendoza, sino en el mundo, de negar, de reducir, de minimizar, aquellos hechos tremendos que ha atravesado la humanidad”.

“Exigimos el máximo de la sanción de este cuerpo. Nos llama la atención que desde el oficialismo no se hayan expresado al menos diciendo que este tipo de declaraciones tienen que corregirse”, disparó el sanrafaelino.

En su alocución, destacó que “podrá ser la sanción máxima o mínima, pero estas expresiones no pueden tolerarse y tiene que haber un llamado de atención”.

El tuit de Casado

“Son 30 mil no como los otros 30 mil”, expresó la legisladora, a tono con los que ponen en duda la cifra real de personas que desaparecieron en la represión ilegal durante el régimen miliar.

“Un éxito la estrategia del gobierno de científicos”, ironizó Casado criticando al gobierno nacional por el manejo de la pandemia.