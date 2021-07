El Frente de Todos llega al cierre de listas sin confirmar sus candidatos en Buenos Aires y CABA

A la medianoche de hoy vence el plazo para que los frentes electorales inscriban las listas que participarán de las PASO del 12 de septiembre. Mientras que la opositora Juntos por el Cambio ya reveló las cartas con que jugará en la provincia de Buenos Aires y en CABA, el oficialismo, fiel a un estilo, confirmará sus candidatos en la jornada. Se pronostica una fuerte disputa cruzada entre el PRO y la UCR en la principal fuerza opositora en ambos distritos. El Frente de Todos apuesta a que las listas bonaerense y porteña reflejen la unidad y el equilibrio -difícil de encontrar, a veces- entre las principales fuerzas que sostienen la coalición de gobierno.

Juntos por el Cambio aprovechó la semana para poner en escena sus protagonistas de las primarias. No es un contexto sencillo: el cierre de listas encuentra a la coalición opositora con su principal referente, el expresidente Mauricio Macri, esperando en Córcega su turno para regresar al país. Macri viajó a Europa, después de que fracasar su intento por imponer a Patricia Bullrich al frente de la lista de diputados porteños. Tampoco pudo convencer a María Eugenia Vidal para que dé pelea electoral en la provincia de Buenos Aires y no pase al distrito porteño, como la impulsó Horacio Rodríguez Larreta. Las imputaciones ante la justicia argentina y de Bolivia por presunto contrabando ilegal de armas completan un momento político difícil para Macri.

Diego Santilli en la presentación lanzamiento campaña JUNTOS.

El jefe de Gobierno porteño se consolidó como la figura dominante del PRO en CABA, con intenciones de extender su influencia a la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral que reúne el 38 por ciento del electorado y que renueva 35 bancas. Rodríguez Larreta presentó el jueves a Diego Santilli, como primer candidato de la lista del PRO bonaerense. La presentación de Santilli (que se cruza de distrito, a contramano de Vidal) se hizo con la presencia de Bullrich y Carrió. Las dos referentes renunciaron a ser candidatas. “Soy la fracasada más exitosa de la historia”, dijo Carrió, quien protagonizará la campaña pese a no figurar en la lista. Graciela Ocaña y el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, ocupan los puestos 2 y 3 de la lista.

Santilli tiene el apoyo de la estructura territorial bonaerense del PRO, cuyo lugarteniente es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, un histórico del macrismo. Las alarmas sonaron en el PRO por la expectativa que está despertando su competidora, la lista de la UCR. El médico Facundo Manes aporta un perfil renovado a la oposición. Su discurso no es confrontativo como el de los halcones del PRO (y de la UCR). Manes no menciona los cuatro años de gestión presidencial de Cambiemos. Además, Manes selló una alianza con el grupo del peronista Emilio Monzó, un ex aliado del PRO. Margarita Stolbizer aún no fue confirmada en este espacio. En Buenos Aires, la oposición volvió a renovar su sello y pasará a llamarse “Juntos”.

Facundo Manes con Emilio Monzó y Joaquín De la Torre. Twitter Emilio Monzó.

En el distrito porteño, el PRO y la UCR que conduce Martín Lousteau, confirmaron a María Eugenia Vidal, como primera de la lista. Tras perder por 14 puntos contra Kicillof en su intento reeleccionista bonaerense de 2019, regresa al distrito en el que fue vicejefa de gobierno de Macri. La secunda el economista radical (y radial), Martín Tetaz. Bullrich pugna por ubicar en la lista a Fernando Iglesias.

Larreta logró bajar a Bullrich, pero la lista de Vidal deberá competir con otras dos listas. Una de ellas la encabeza Ricardo López Murphy, en su regreso a la política electoral, y la otra reúne a radicales anti-Lousteau, como Adolfo Rubinstein, Luis Brandoni y Facundo Suárez Lastra, con el apoyo del cineasta, Juan José Campanella y Ricardo Gil Lavedra.

El Frente de Todos

“Las decisiones las van a tomar Alberto y Cristina. Estamos todos aportando lo mejor para construir las mejores listas de representación en un tiempo tan difícil”, dijo este viernes María Cristina Alvarez Rodríguez.

La diputada nacional bonaerense, sin ser de La Cámpora, es una de las principales colaboradoras de Máximo Kirchner en el bloque. Ayer nadie confirmaba si el Presidente y su vice habían ultimado los detalles de la lista. Se sabe el jueves almorzaron en la Casa Rosada el Presidente con Sergio Massa, la otra pata clave del FdT, sobre todo, en Buenos Aires. Sin apellidos potentes, en el oficialismo dicen que “la marca, el proyecto, la campaña de vacunación y la obra pública” oficiarán de candidatos. La ingeniería no es fácil: el albertismo, el PJ y La Cámpora (ambos conducidas por Máximo Kirchner), Kicillof y Massa, deben hacerle lugar a representantes de los intendentes, los sindicatos y los movimientos sociales. En el oficialismo admiten que “la inflación es hoy nuestra adversaria más difícil”.

Victoria Tolosa Paz. Archivo

La platense Victoria Tolosa Paz estuvo este viernes en la Residencia de Olivos. Se especula que allí conversó con el Presidente. Después fue hacia la Casa Rosada, donde la esperaba Santiago Cafiero. Tolosa Paz viene siendo señalada como la primera candidata de la lista bonaerense. Como segundo ayer siguió mencionándose al ministro de Salud de Kicillof, Daniel Gollán. “La lista se va a anunciar el sábado”, reiteraron a este medio desde prensa del FdT-Buenos Aires. En CABA todos le apuntan a Leandro Santoro como primer candidato, aunque oficialmente no fue confirmado.

El ministro Daniel Arroyo suena para ir en la lista bonaerense. Fernández ha dicho que no se desprenderá de Cafiero. Sorprendió este viernes el anuncio del ministro Agustín Rossi de ir a internas en Santa Fe, aliado con la vicegobernadora Alejandra Rodenas, contra la lista que presentaría el gobernador Perotti. “Nos unimos para frenar a Macri. Unámonos para defender a Santa Fe”, publicó en Twitter. A esa hora, Alberto Fernández consagraba a Martín Gill, también, vía Twitter, como el primer candidato en la lista cordobesa del FdT.

En Buenos Aires y CABA el panorama asoma polarizado, como en 2019. De todos modos, habrá otras fuerzas en las PASO. El FIT-U, integrado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el MST, anunció la semana pasada que llevará a Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola en provincia de Buenos Aires y a Myriam Bregman y Gabriel Solano en CABA. El MST podría presentar lista interna.

Florencio Randazzo, en tanto, irá en Buenos Aires al frente de una lista con el aval del lavagnismo. Los liberales impulsan a Javier Milei en CABA y a José Luis Espert en la provincia.