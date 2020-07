El feroz cruce entre Diego Leuco y Santiago Cafiero por el “tesoro K” y el crimen de Fabián Gutiérrez

El periodista Diego Leuco y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero mantuvieron un tenso enfrentamiento a distancia durante la última emisión de “Telenoche” (El Trece) debido a la investigación del crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner.

”¿Le parece que es prudente y transparente que sea Natalia Mercado, sobrina de la vicepresidenta, quien esté investigando esta causa? Recordemos que Gutiérrez había declarado en contra de Cristina Kirchner“, arrancó Leuco, quien consultó a Cafiero si Mercado no debería abandonar el cargo por esa vinculación y una presunta falta de imparcialidad.

“Salvo que uno esté pensando que hay una connotación política detrás de esto, ahí sí ameritaría el análisis que estás haciendo, pero todo indicaría que es un homicidio de características privadas”, definió Cafiero, al cuestionar, además, el análisis político que hizo Juntos por el Cambio.

“Realmente fue muy penoso que se trate de vincular esta muerte con la ex presidenta y con nuestro espacio político. Salvo que se pueda demostrar la vinculación, entonces son todas suposiciones que tienen que ver con un prejuicio”, ahondó.

Pero el conductor de “Telenoche” no quedó satisfecho con la respuesta e insistió: “Esto no tiene que ver con una vinculación, sino con hechos fácticos. Aquí un testigo clave declara en una causa contra la actual vicepresidenta de la Nación, y esa persona es asesinada y en 48 horas se descarta cualquier tipo de móvil, y además la causa es investigada por la sobrina de la denunciada”.

El jefe de Gabinete defendió su postura y manifestó que, “salvo que se puedan demostrar esas vinculaciones” entre ambos hechos, “entonces son todas suposiciones” y “en realidad es un prejuicio”.

“No hay vinculación entre los hechos, claramente no la hay. Lo dijo la familia, el abogado. El juez está investigando en la causa. Evidentemente, no hay ninguna vinculación entre los hechos que vos estas retratando. Me parece más una mirada prejuiciosa que no representa lo que está sucediendo”, aclaró.

El periodista elevó el tono de la discusión, argumentó su mirada y encaró al jefe de ministros sobre el “tesoro K”. “El dinero que le quisieron robar a Gutierrez, según la hipótesis más fuerte que se maneja, tiene que ver con una causa de corrupción más grande de la historia argentina”, señaló Leuco.

“El dinero de Fabián Gutiérrez ¿de dónde salió? ¿Cómo un secretario era multimillonario? ¿Eso se sabe, usted lo sabe? Es muy simple, aquí la hipótesis es que hubo un intento de robo”, aseveró el conductor.

“Nunca lo conocí a Fabian Gutiérrez. Vos estás poniendo como hipotésis el título de un programa periodístico de ayer [por el domingo]. Que la plata que se buscaba era la de los K. Eso es mentira, eso no se sabe”, contestó Cafiero, al desestimar lo planteado en “Periodismo para todos” (PPT) por Jorge Lanata, quien sostuvo como hipótesis del homicidio que a Gutiérrez “lo mataron buscando el tesoro K”.

“Yo no lo sé, no leí la causa, como vos tampoco, evidentemente. No es que te mando a leer cosas, pero no pudiste haber leído la causa porque no es pública”, subrayó Cafiero.

Por último, el periodista ratificó que “si la persona que fue asesinada brutalmente está siendo investigado por haber sido parte de un hecho de corrupción gigante, según investiga la Justicia, a través de una asociación ilícita comandada por quien ahora es vicepresidenta de la Nación, no es lo más prudente que la sobrina de ella investigue el homicidio porque eso no es conveniente”.