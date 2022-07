El exabrupto de Patricia Bullrich para referirse a la crisis del Gobierno

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, les respondió a los legisladores del Frente de Todos que denunciaron “maniobras de corte golpista”, detrás de la suba del dólar. “Háganse cargo de que están haciendo mierda el país”, lanzó sin tapujos y también criticó a la senadora Juliana Di Tullio, quien tuvo una insólita propuesta para enfrentar la corrida cambiaria.

En diálogo con TN, la exministra de Seguridad dijo: “Me sorprende tanto cinismo del oficialismo que tuvo a Máximo Kirchner que no votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; a Cristina Kirchner desde hace 8 meses empujando a Guzmán (Martín); a un presidente que va detrás de los ataques que hace la vicepresidenta contra la Corte Suprema de Justicia y que se prende en todas las maniobras en contra de la institucionalidad”

Y continuó: “una Hebe de Bonafini que pide que el presidente se vaya ya; un Grabois diciendo que va a correr sangre en las calles; un Gobierno fragmentado en miles de pedazos que no hace nada, está paralizado, destruido, que perdió toda credibilidad y poder”.

“Háganse cargo de que están haciendo mierda el país, están destruyendo la Argentina”, enfatizó Bullrich y le reclamó al Poder Ejecutivo “gobernar haciendo cosas difíciles” pero que “se tienen que hacer” o “sino el deterioro va a ser enorme”.

Entre los argumentos que utiliza el kirchnerismo para denunciar las maniobras desestabilizadoras contra la administración de Alberto Fernández se encuentran los “pedidos de juicio político al Presidente de la Nación”. Patricia Bullrich lo desestimó, señaló que en Juntos Por el Cambio “nadie lo ha planteado”. “Queremos que el Gobierno termine, pero si no termina no es nuestra responsabilidad”, expresó.

En tanto, la titular del PRO descartó dialogar con el oficialismo en parte porque desde el Frente de Todos no hubo “llamado formal” y porque “no hay gobierno” ya que “todas las medidas que tiran se gastan en dos segundos”: “Tienen que generar cosas importantes, no ‘mediditas’, hacen cosas tan chiquititas y tan poco importantes que no pasa nada”.

“Si no hacen nada esto va en picada y la crisis va a ser cada día peor”, advirtió. Pese a la interna que también atraviesa a la oposición, Bullrich dijo que “hoy Juntos Por el Cambio tiene una posición homogénea”: “No vamos a aceptar un diálogo que deje al país sin alternativa”, sentenció.

Por otro lado, la referente de la oposición le contestó a la senadora cristinista Juliana Di Tullio quien en las últimas horas pidió movilizar a las fuerzas de seguridad a las casas de cambio con el objetivo de intentar controlar la escalada del dólar libre.

Di Tullio le reclamó al propio Gobierno que “falta acción” frente al aumento de la divisa norteamericana: “Yo quiero ver como está la Policía Federal en la puerta de cada cueva”. “Si todos saben dónde queda. Hace falta. Aunque no tenga un efecto. Aunque no vendan un solo dólar, ellos ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que la angustian con una mentira”, señaló -en diálogo con Futurock- la legisladora que responde políticamente a Cristina Kirchner.

“¿La policía va a ir a agarrar a un ‘arbolito’?, no tiene dimensión de lo que está pasando”, le contestó Bullrich. “Que la Policía Federal vaya a buscar a los criminales que ellos soltaron en pandemia y le están robando a la gente”, sentenció.