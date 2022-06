El Ente de Movilidad Provincial renovará sus dos directores de la oposición

El Ente de Movilidad Provincial (EMOP), organismo estatal que regula y fiscaliza el transporte provincial, renovará a los dos miembros de la oposición que tiene el directorio, que está liderado por el radical Jorge Teves. Se trata de los puestos por un lado dejó la renuncia de Manuel López; mientras que el otro espacio que mantiene el otro director, Francisco Losada, está pronto a terminar su mandato de cuatro años.

La decisión salió publicada hoy en el Boletín Oficial, bajo la Resolución 70 de la Secretaría de Servicios Públicos. La misma, que fue firmada por su secretario Natalio Mema, llama a concurso público para estos dos puestos que quedarán vacantes en breve, teniendo en cuenta que a fines de julio terminará el mandato de Losada.

Es importante destacara que el EMOP está integrado por un director, que es Teves, quien mantiene su cargo desde febrero del 2020 y durará su puesto hasta que termine el mandato del gobernador Rodolfo Suárez, que fue quien lo impulsó en el pliego, según establece el artículo 17 de la ley 9051.

En tanto, hay dos directores vocales más, que rindieron concurso y que luego fueron elegidos en una terna por el ex gobernador Alfredo Cornejo. No obstante, también tuvieron que pasar por el filtro de la Audiencia Pública y luego el pliego tuvo la conformidad del Senado provincial en una Sesión de Acuerdos.

Quien presentó su renuncia en los últimos días fue Manuel López, quien ha estado ligado políticamente a la ex legisladora nacional que tuvo el Pro, Susana Balbo. En tanto, el otro director vocal, a quien se le terminará en julio su mandato, es Francisco Losada, ligado políticamente al peronismo. Fue ex director de Vías y Medios de Transporte (gestión Arturo Lafalla) y ex titular también de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM), durante la gestión de Francisco Pérez.

Según la ley que regula el EMOP, los dos Directores Vocales “serán seleccionados por concurso público y designado por el Poder Ejecutivo”, y al igual que el presidente del directorio, los tres deberán contar con acuerdo del Senado. También se remarca que el mandatro de los dos directores vocales “durarán 4 años y podrán ser renovados por un único peíodo”.

Llamado a concurso público en el EMOP

De esta manera, la Resolución convoca, en su artículo 1, a un concurso público “para cubrir el cargo de dos Directores Vocales del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP)”.

En su artículo 2, establece que los postulantes a cubrir los cargos de directores del EMOP “deberán reunir la totalidad de los requisitos establecidos”, que son los siguientes:

Deben contar con antecedentes técnicos y profesionales acreditados en materia de servicios públicos , preferentemente de las Ciencias Económicas, Sociales, de la Agrimensura y de la Ingeniería.

Deberán ser argentinos nativos o por opción, con residencia en la provincia de Mendoza.

Por otro lado, el artículo 3 marca que los antecedentes “serán recepcionados a partir del día 15 de junio” en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Servicios Públicos; y se recibirán postulaciones hasta el 30 de junio.

Además de dejar clara la normativa sobre los pormenores de la documentación a presentar, más la fiscalización de la dirección de Recursos Humanos, el artículo 5 informa que los profesionales que participarán de una Comisión que evaluará los antecedentes técnicos y profesionales de los postulantes, serán el propio director que presentó su renuncia, Manuel López; Luis Borrego, director de Transporte; y Jorge Rodrigo Díaz.

Finalmente, el artículo 7 establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que, una vez recibidos los antecedentes, la Comisión “eleve al Poder Ejecutivo el listado de candidatos que cumplan con las condiciones exigidas”.

Qué es el EMOP

- El EMOP fue creado en 2018 a través de la ley N°9051 que modificó la ley N°7412. Según establece la ley, las principales funciones del ente son:

- Regulación y fiscalización del transporte en todos modos y medios, a concesionarios, permisionarios y habilitados.

- Protección adecuada de los derechos de los usuarios del transporte.

- Asesorar al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, para la fijación de los valores tarifarios de los servicios de su competencia.

- Proponer a la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Transporte, en su carácter de planificador del Servicio, la extensión y modificación del servicio regulado en los lugares donde éste no exista o sea necesario introducir modificaciones, con niveles de calidad y de protección ambiental y de los recursos naturales.

- Celebrar convenios con las autoridades nacionales, de otras provincias, municipalidades o internacionales en lo relativo al mejoramiento del Sistema de Movilidad Provincial.

- Garantizar una prestación de los Servicios vinculados al Sistema de Movilidad, en condiciones de seguridad, operatividad, confiabilidad, igualdad y uso universal del sistema de Transporte de Pasajeros, asegurando su adecuado desenvolvimiento en todas sus modalidades.

- Fijar las normas a las que deberán ajustarse los prestadores de esos servicios, en sus regímenes de costos y/o contables, para facilitar la confección de la información que deberán suministrarle y que permita el control e inspección de las cuentas en cualquier momento.

- Velar por el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos y autorizaciones.

- Realizar auditorías y controles técnicos para determinar el cumplimiento de las tarifas y la razonabilidad de los costos de funcionamiento.

- Solicitar información y documentación necesaria a los prestadores del transporte público para verificar y evaluar el desempeño del sistema de transporte.

- Aplicar las sanciones previstas en la presente Ley, en las distintas normas legales vigentes en materia de transporte y las penalidades fijadas en los contratos de concesión, en caso de incumplimiento de las condiciones allí establecidas y, en su caso, aconsejar la declaración de la caducidad de las concesiones o revocación de los permisos, licencias o habilitaciones al Poder Ejecutivo.

- Percibir y fiscalizar el cobro de las tasas de fiscalización, en materia de Transporte de Pasajeros en todas sus formas y modalidades.