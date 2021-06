El Dipy cumplió y se sacó una foto con Mauricio Macri: “¡Hasta almuerzo pegué!”

El Dipy se sacó una foto con Mauricio Macri y estalló Twitter. El cantante le había prometido a sus más de 70 mil seguidores que se iba a sacar una foto con el expresidente pese a que no milita el macrismo.

Luego de un breve intercambio, este jueves David Adrián Martínez se juntó con Macri y compartió la esperada fotografía.

“¿Qué pedí? Foto. ¿Y qué pasó? ¡Salió selfie con @mauriciomacri! ¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes…”, escribió el cantante de la movida tropical en la red social.

La previa de la selfie

En el último tiempo el músico ha usado sus redes sociales para expresarse en contra del gobierno de Fernández aunque, en la cuarentena del 2020, se tornó más efusivo.

Debido a esto, los usuarios lo asociaron a Juntos por el Cambio. Sin embargo, El Dipy explicó hasta el cansancio que no es macrista sino que simplemente es antikirchnerista.

“Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa… si no pienso cómo ustedes soy de Macri? Me cansaron”, afirmó el martes pasado en Twitter.

“Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola @MauricioMacri”, escribió.

Poco tiempo después, y para sorpresa de algunos, Macri le respondió: “Cuando quieras hacemos la foto”. “Listo, sale selfie. Jajajaja revienten”, cerró El Dipy.

Finalmente esta tarde el músico y el ex Presidente concretaron el encuentro que quedó inmortalizado con una foto que por estas horas circula en todas las redes sociales.

En menos de una hora la publicación consiguió miles de reacciones. También hubo comentarios a favor y contra donde los usuarios expresaron su opinión al respecto.

El Dipy incluso bromeó sobre la reunión y contó que habían almorzado juntos. “¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes…”, cerró.