El desesperado pedido de un diputado que no consigue un medicamento para su hijo con parálisis cerebral

El diputado nacional de la UCR y Juntos por el Cambio pidió ayuda para conseguir un medicamento para su hijo con parálisis cerebral. A través de sus redes sociales, Ricardo Buryaile contó que dicho medicamento sirve para evitar crisis epilépticas.

“Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento por día. No se consigue, no hay en farmacias de CABA ni droguerías hace 2 meses no tienen stock, le queda solo para 5 días más”, escribió en Twitter ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.

Twitter Ricardo Buryaile

“Si alguien tiene en existencia, me manda un DM, estaré eternamente agradecido”, agregó el legislador.

Se trata de “Valcote Sprinkle”, un anticonvulsivante cuya fórmula es divalproato de sodio 134,5mg (equivalente a 125mg de ácido valproico); sílica gel 9,32 mg; etilcelulosa 34,34 mg; citrato de trietilo 5,72 mg; estearato de magnesio 34,58 mg.

Según informó Clarín, se comercializa en frascos de 50 y 100 unidades. El hijo de Buryaile tiene 31 años y hace casi 25 que toma ese fármaco. “Él está clínicamente bien, siempre y cuando tome la medicación”, explicó el diputado.

Twitter Ricardo Buryaile

Tras exponer su situación en las redes, el funcionario consiguió una solución momentánea. “Gracias a Dios pude solucionar transitoriamente lo del medicamento. Gracias a la ayuda de muchísima gente, muchísima gente que iba a las farmacias y consultaban”, contó a Clarín.

“Farmacéuticos que se consultaban unos a los otros, una solidaridad que nunca imaginé que teníamos. Gracias a Dios por un tiempo lo solucioné”, cerró.