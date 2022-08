El debut de Moreau en Diputados: plan de continuidad y agenda económica digitada por Massa

Cecilia Moreau ya se instaló en las oficinas que ocupó Sergio Massa y se prepara para encarar la nueva etapa del Gobierno desde la Cámara de Diputados bajo dos ejes: continuidad con la gestión de su antecesor y una agenda económica coordinada con el “superministro” y sujeta a sus urgencias.

Massa se fue del Congreso pero seguirá muy de cerca la actividad parlamentaria. Quienes lo conocen saben que, lejos de desligarse de las negociaciones legislativas, estará atento a cada paso que den los diputados y digitará la agenda económica para lograr la sintonía que Martín Guzmán no consiguió con el bloque oficialista.

Moreau planea “seguir con la dinámica de Sergio” en el manejo de la Cámara y espera reunirse en los próximos días con los jefes de bloque de la oposición, con quienes ya tenía trato, en mayor o menor medida. Pero sobre todo, espera que haya una “coordinación activa” de la agenda económica.

No fue lo que ocurrió en los últimos meses, donde surgieron diferentes propuestas desde el propio Frente de Todos. El sector que responde al dirigente Juan Grabois impulsa el Salario Básico Universal, que no tiene consenso interno; y el kirchnerismo duro avanzó en el Senado con una moratoria previsional que no consultó con Guzmán.

Por eso, en el oficialismo admiten que solo avanzarán los proyectos económicos que cuenten con el visto bueno de Massa, que además volverá a Diputados en septiembre para presentar el Presupuesto y buscará los consensos para que esta vez sea aprobado.

“Massa fue quien construyó el último Presupuesto (luego rechazado) y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso”, recordó Moreau en diálogo con la prensa acreditada.

La flamante presidenta de Diputados considera que la dinámica parlamentaria no cambiará a pesar de los cambios en el Gobierno. “No creo que haya complicaciones nuevas. En ningún momento fuimos mayoría, para todo se requiere buscar consensos”, señaló Moreau.

La massista espera retomar el trabajo parlamentario que quedó en “stand by” con el receso invernal. El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, prepara para la semana próxima una serie de reuniones de comisión para avanzar con los proyectos pendientes que tienen más posibilidades de llegar al recinto.

En el área económica, el Frente de Todos le dará impulso a la ley de agroindustria, que en su momento fue alentada por Massa y que podría mostrarse como una prenda de unidad con buena parte del sector agropecuario. El proyecto prevé incentivos fiscales en toda la cadena de valor para aumentar la inversión y las exportaciones.

Otros proyectos económicos que tienen menos chances de avanzar son la creación de un fondo para pagarle al FMI con dólares no declarados y fugados al exterior; y un impuesto a la “renta inesperada” para gravar a empresas que incrementaron sus ganancias gracias a la suba de commodities por la guerra en Ucrania

Por lo pronto, la única sesión a la vista es la informativa que encabezará el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el próximo 31 de agosto. Ni Moreau ni Martínez pueden asegurar que haya otra sesión antes de esa fecha. Y el 15 de septiembre el Poder Ejecutivo enviará el Presupuesto, que concentrará toda la atención.