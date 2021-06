El curioso personaje con el que Macri verá en Mendoza el partido de Argentina-Uruguay

Futbolero a morir, la agenda de Mauricio Macri en Mendoza no le impedirá seguir a la Selección Argentina que está jugando la Copa América en Brasil. Esta noche, desde las 21 se juega el clásico con Uruguay, en el Mané Garrincha (Brasilia), y el ex Presidente no se lo perderá.

Su agenda en la provincia arrancó ayer con la presentación de su libro “Primer Tiempo”, con un clarísimo discurso de campaña electoral. Luego cenó con dirigentes afines como el gobernador Rodolfo Suárez, el diputado nacional Omar De Marchi, y el ex gobernador Alfredo Cornejo.

Hoy hizo una gira mediática pero avisó que no se perderá el match con los uruguayos. Alojado en un coqueto hotel, coincidió allí con Guillermo Coppola y es casi un hecho que se sentarán a ver el partido juntos.

“Está Coppola en el hotel, así que seguro que lo vemos al partido”, contó Macri a Los Andes.

Aunque aclaró que ya sabe que sufrirá durante los 90 minutos. “Uno se sienta a ver a la Selección y ves cómo cuesta, que ganamos 1 a 0, 2 a 0 y después nos empatan, y se sufre”, agregó, aunque llenó de elogios a Lionel Messi.

Sobre el rival, aseguró que “los charrúas con nosotros se multiplican”, por lo que cree que el partido será trabado como se dice, y con mucho sufrimiento.