El Consejo de Suárez cumplió tres meses, pero aún no se reunió

A tres meses de la sesión constitutiva del Consejo Económico, Social y Ambiental, una de las apuestas de Rodolfo Suárez en su gestión, todavía no hay fecha cierta para la primera sesión plenaria. Desde el Ejecutivo esperaban que el primer encuentro fuera en enero, al menos así se lo había confirmado la secretaria técnica, María Jimena Estrella Orrego, a Los Andes en diciembre. Pero los tiempos se fueron dilatando y la presidencia no envió ninguna citación formal a los miembros para asistir a la primera sesión plenaria.

“Se demoró el arranque. Pensamos que el mes que viene habrá una reunión. Yo dije que en febrero íbamos a poner en funcionamiento al Consejo y lo hicimos antes porque el 29 de enero les pedimos que enviaran una priorización de temas. El Consejo ya está trabajando”, explicó el presidente del órgano consultivo y ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

Es que en medio de esa aparente inactividad, durante el verano se estuvieron desarrollando algunas tareas administrativas. El 11 de diciembre les enviaron el borrador del reglamento a los miembros, recibieron las correcciones y sugerencias, y ahora ya está el borrador final para su próximo tratamiento en la sesión plenaria.

Además, los últimos días de enero la presidencia le solicitó a los integrantes del Consejo que enviaran los temas prioritarios a debatir. El plazo inicial era de 30 días, es decir que debían estar todas las respuestas el 28 de febrero, pero todavía hay algunos que no han contestado y prorrogaron el límite hasta este fin de semana.

Ibáñez aseguró que todavía no pueden adelantar los temas que lideran las respuestas de los miembros del Consejo porque falta todavía la tarea de sistematización -que definirá la agenda del organismo-, que está a cargo de Estrella. Para este punto calculan dos semanas de trabajo, y de ahí se desprende que probablemente la primera reunión plenaria sea los primeros días de abril. Pero por ahora no hay certezas.

La “bomba” de la reforma

Cuando el tema por la reforma de la Constitución de Mendoza parecía cerrado tras la negativa del peronismo a debatirlo en la Legislatura, Suárez usó su última carta y le pidió el miércoles a cada miembro del Consejo que se manifieste, antes del 18 de marzo, a favor o en contra de que se abra el debate legislativo.

“Yo quiero que la reforma llegue a la gente, que entienda que estamos proponiendo bajar el costo de la política aunque algunos digan que no es mucho. Nuestros abuelos decían que cuidáramos los centavos, que los pesos se cuidan solos. Es un ahorro y es principalmente una muestra de empatía. La política tiene que reducir el gasto para ser empática con los que la pasan mal”, dijo el gobernador el jueves en un evento en una bodega de Tunuyán.

“Por qué no reducir a la mitad los legisladores y los asesores, por qué votar cada dos años y no hacer elecciones cada cuatro años, por qué no decir que es una obligación que los Estados nos puedan gastar más de lo que tienen”, agregó Suárez sobre las ventajas del proyecto del Ejecutivo que está en la Legislatura desde agosto de 2020.

En el mismo sentido, Ibáñez defendió esta consulta al Consejo. “Hoy el Gobernador pide que los miembros del Consejo se expidan porque el proyecto está en debate en las comisiones de ambas cámaras, porque hay voluntad política y porque es una herramienta institucional más que ponemos en agenda”, dijo el ministro e impulsor de la reforma.

Además, agregó que esta inesperada consulta del Ejecutivo no está relacionada con la puesta en marcha del Consejo Económico impulsado por el presidente Alberto Fernández. “No tiene nada que ver el Consejo Nacional, el nuestro es anterior, el nacional no tiene ni agenda todavía”, remarcó.

Por su parte, Suárez, en Tunuyán, se mostró esperanzado sobre la respuesta del Consejo Económico, Social y Ambiental. “Yo espero que digan que este tema hay que debatirlo, preguntarle a la gente si lo que estoy planteando es racional o es una locura. Que lo diga el albañil, el cafetero, la ama de casa, que opinen y puedan expresarse. Son temas bisagra y que hacen la diferencia”, indicó. Además, dijo que aún espera que el peronismo cambie de opinión y apoye el debate.

En este sentido, Ibáñez señaló que el Ejecutivo busca que el debate sobre la reforma constitucional se dé en la Legislatura “con posiciones fundamentadas, en un debate serio”.

“Hasta ahora el PJ no ha dado una respuesta en el ámbito natural, no se ha manifestado de cara al electorado, no ha respondido de manera formal”, cuestionó a la oposición. Y aprovechó para traer a colación una encuesta de la consultora Reale Dalla Torre, que sostiene que el 81 por ciento de los mendocinos están a favor de reformar la Constitución.