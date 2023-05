El Consejo de la Magistratura define si el Juez Bento es suspendido y va a juicio político

El Consejo de la Magistratura podría definir este miércoles en plenario si el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, debe o no ir a juicio político, tras la investigación penal que pesa en su contra y que ya tiene fecha de juicio el próximo 26 de julio. En caso que el magistrado sea sometido a un Jury de Enjuiciamiento, quedará suspendido mientras avance el proceso, lo que implicará modificaciones de última hora en las elecciones provinciales, en lo que corresponde a todo el trabajo que hoy tiene en sus manos Bento.

Sin dudas es un día importante para el Consejo, que tendrá la reunión plenaria con la totalidad de sus miembros (son 19 si no se registran ausencias). Para que avance el proceso contra Bento, se necesitan los dos tercios de los votos de los presentes (se deben conseguir 13 si asisten todos).

El dictamen principal que lo acorrala al Juez en el organismo es el que inició el exconsejero Pablo Tonelli, quien solicitó en noviembre de 2022 la suspensión y el Jury de Enjuiciamiento contra Bento. Este dictamen, que actualmente lo ha impulsado el consejero correntino Eduardo Vischi, tuvo la aprobación hace 15 días por parte de la comisión de Acusación.

Según informó Los Andes en su edición de este miércoles, la suspensión reuniría al menos 12 votos. Se abroquelarían a favor de esta definición los consejeros de Juntos por el Cambio (tanto legisladores como abogados), la mayoría de los jueces y los académicos del denominado “bloque Molea”.

En cambio, no es tan clara la postura de los abogados y legisladores del kirchnerismo. Y además es un misterio cómo votará el juez Alberto Lugones, quien tiene un indudable vínculo de amistad con Bento (negado por él).

Para el juez, quien podría ser el voto número 13, en el proceso por mal desempeño se han ventilado “muy pocos hechos”. Así lo indicó el pasado 17 de mayo, cuando se votó el dictamen acusatorio del magistrado mendocino.

No obstante, hay que señalar que los 13 votos no serían necesarios si algún integrante no asistiera al plenario, ya que los dos tercios se computan respecto de los consejeros presentes y el umbral bajaría a 12 si hay una falta. Si esa fuera la estrategia, nadie la devela todavía.