El Chino Navarro desafió a Sergio Berni: “Que me diga las cosas en la cara”

El secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, se enojó y salió en defensa de su compañero Emilio Pérsico. Este último había sido atacado por el ministro Sergio Berni días atrás.

Conectado de manera virtual con un programa de televisión del canal A24, Navarro, quien esta semana cuestionó a Cristina Kirchner tras sus dichos contra las organizaciones sociales, ahora saltó contra Berni.

El ministro de seguridad del gobierno de Axel Kicillof, el jueves a la noche, había afirmado: “Pérsico no tiene gobierno. Hace dos años era un soldado de Macri. Y cuatro años atrás, era del kirchnerismo”.

Este viernes a Navarro le pusieron una placa con la frase y desafió a Berni: “No tengo ningún problema con Sergio, pero decile, invitame a un programa, hacé un programa de dos horas, sentame con Sergio, cara a cara, que me diga las cosas que me tiene que decir en la cara”.

“Que venga Sergio, porque habla mucho, decile que me lo diga a mí. Hablemos de los temas que hay que hablar, hablemos de seguridad, de inseguridad, hablemos de la Provincia de Buenos Aires y después de los temas sociales, del 2003 a la fecha”, contestó Navarro, visiblemente molesto.

“Siempre dije lo mismo, tengo respecto y afecto por Sergio, con nosotros se portó muy bien, lo que no tengo son coincidencias. Y lo que no me gusta son las declaraciones de guapo y de matón de lejos, me gusta que las cosas me las digan en la cara. Como no soy igual que él, no pienso decir nada. Hacé un programa, sentalo y hablamos”, concluyó Navarro.

Movimiento Evita.

Pérsico y Navarro contra Cristina Kirchner

En la semana, Emilio Pérsico le respondió a Cristina Kirchner, quien durante su discurso en el plenario de la CTA en Avellaneda citó a Eva Perón para cuestionar indirectamente al Movimiento Evita y directamente a la modalidad que se utiliza para repartir los planes sociales. “Si Evita viviera, se agarraría la cabeza con lo que hicieron con Argentina”, contragolpeó Pérsico.

“No se metió con nosotros, se metió con todos los movimientos. Todos reaccionaron, no hizo distinción. Al final hizo una alusión a nosotros” aclaró Pérsico, además de recordar, a modo de réplica, que el país “tenía el 80 por ciento de los trabajadores privados, en blanco y con derechos” y que “ahora tiene apenas el 25 por ciento”.

“Yo no le echo la culpa a ningún gobierno, ni a este, ni al anterior, ni al anterior. El culpable han sido todos estos años de todos los gobiernos”, dijo Pérsico en declaraciones realizadas a TN.

“Lo que sí puede tener la culpa Alberto, entre las culpas que para Cristina puede tener Alberto, es que empezó a hablar de la economía popular y eso para nosotros es un avance”, admitió. También consideró que “las organizaciones sociales son una garantía de la gobernabilidad en Argentina”.

El dirigente del Movimiento Evita respondió a las críticas de la Kirchner y aseguró que los planes no están tercerizados. Antes, Navarro le había apuntado a la vicepresidenta: “Habló con un desconocimiento muy grande”.

“Hay una clase dirigente que demuestra una profunda incomprensión sobre lo que pasa, hoy, en la Argentina. Culpar a las organizaciones sociales, de lo que desde la política no hemos resuelto, es errarle el vizcachazo por lejos. El mundo cambió”, había señalado Navarro.