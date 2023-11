El camión secuestrado que unió a Bento y dos abogados imputados con Aliaga

Con el paso de los testigos en el megajuicio contra Walter Bento y una treintena de imputados más, se afianza el contacto del despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga con el exmagistrado y los abogados sindicados como organizadores de la presunta asociación ilícita, Jaime Alba y Luciano Ortego.

En ese marco, el abogado Jorge Estrella relató cómo se dio el secuestro de un camión de mercadería electrónica proveniente de Estados Unidos, que cruzó el país a nombre de una empresa (ingresó desde Brasil y pasó por Rosario hasta llegar a Mendoza) y fue devuelto desde Chile a título personal de Diego Aliaga, sorpresivamente. Entonces lo detuvo Gendarmería y el transporte fue trasladado hasta la Zona Franca, dónde quedó secuestrada la mercadería. Luego sería trasladada a la casa del propio Alba, por entonces abogado de Aliaga.

En esa causa penal el exjuez Bento le dio la razón a Aliaga sobre la titularidad del cargamento, contó el abogado que representa al Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDTS). Luego en 2018, Aliaga le inició una causa por daños y perjuicios a la AFIP, Aduana y otros organismos, a raíz de robos de mercadería que habría sufrido, mientras estuvo secuestrado el camión.

Estrella, quien señaló también que es vecino de Bento en el barrio Palmares, indicó que en principio la demanda de Aliaga recayó en el Juzgado Federal N° 2 a cargo del hoy imputado y detenido exjuez. Al notar que Bento “había preopinado dando por supuesto que la titularidad de la mercadería secuestrada” era de Aliaga en la causa anterior, lo recusó. Finalmente, en el año 2020, Bento terminó “apartándose solo para evitar sospechas”, afirmó.

En el proceso penal se detecta que la mercadería había salido desde Miami, a través de la firma de una empresa, y cuando se “reexporta” desde Chile “viene a nombre de Aliaga en vez de la firma”, contó el abogado.

“El cuestionamiento que había era por qué habían traído la mercadería a nombre de Aliaga. La otra pregunta fue que las tres facturas sumaban 167 mil dólares y la mercadería está valuada en más de un millón, a nombre de Aliaga. Realmente era muy sospechoso como había ingresado”, añadió.

Entonces contó que “Aliaga pide la tenencia de la mercadería como si fuera el titular, lo que para mí era un absurdo porque jamás fue el titular. Él figuraba en los papeles como apoderado o agente de transporte, no recuerdo bien”.

“Cuando piden la restitución de la mercadería dice que su socio era el chileno y que como estaba con cáncer, no podía vender la mercadería en Chile y por eso la pusieron en nombre de Aliaga. En la primera presentación dicen que era de él y su socio el chileno”, explicó.

Y dijo que si la mercadería era del chileno “no podía ceder la firma la empresa estadounidense, no se puede ceder algo que no tengo”. A pesar de todas las irregularidades expuestas, en el expediente penal “lo tenían casi como un hecho de que la propiedad de la mercadería era de Aliaga”, comentó.

“Lo asignan depositario judicial al señor Aliaga. No lo hizo el Doctor Bento sino el Dr Rodríguez. Pero hubo muchas actuaciones posteriores donde se suponía que la mercadería era de Aliaga. Por eso llegamos a esta recusación (de Bento). Era un absurdo, no había una sola prueba de que era de él”, comentó.

Las apariciones de Alba y Ortego

Al camión se lo traslada hasta la Zona Franca y allí se produjeron “robos menores” de la mercadería, por lo que se procedió a vaciar el transporte y encintar toda la mercadería paquete por paquete para relevar el stock, contó Estrella. Luego el abogado Jaime Alba, quien representaba a Aliaga, logró sacar al camión de allí y trasladarlo a un predio a su nombre, pero la mercadería termina en su propio domicilio.

“Cuando Aliaga va a buscar la mercadería, rompe los precintos oficiales y se la lleva, tengo entendido, a la casa del Doctor Alba. A los 2 años pide que vean de nuevo la mercadería, que estaba en poder de Aliaga, pero en la casa de Alba. Faltaba un montón de mercadería. Esa es la base de la demanda que presentó”, comentó.

En su testimonio, Estrella manifiesta que Ortego lo citó para hablar con él para “tratar de arreglar extrajudicialmente” el faltante de mercadería a través de una aseguradora y él le respondió que “era una barbaridad”. Ortego había trabajado con Estrella en su estudio jurídico entre el año 2010 y 2011, esto sucedió 8 años después.

“Me dijo que me fijara porque había un seguro, pero no lo cubría porque esa mercadería nunca debió estar ahí. Era un secuestro judicial por la averiguación de un delito. Aduana nos obliga a dejar la mercadería ahí, porque su depósito en calle Independencia estaba abarrotado”, añadió.

“Supongo que como Ortego era conocido o amigo de Aliaga, le debe haber dicho a él que quien llevaba el expediente ´ha trabajado conmigo´ y por eso intentó llegar a un acuerdo. Supongo que es así”, completó ante una pregunta de la Fiscalía.