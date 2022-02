El bloque de Javier Milei presentó su primer proyecto para prohibir piquetes

El bloque de Javier Milei presentó su primer proyecto en la Legislatura de Buenos Aires. Una iniciativa del legislador Ramiro Marra orientada a prohibir las movilizaciones sociales que incluyan interrupciones a la “libre circulación”.

El titular del Bloque libertario, Ramiro Marra, contó detalles sobre el proyecto de ley que presentó. El mismo, establece la prohibición de cortes de calles y manifestaciones públicas que interrumpen el funcionamiento normal de los servicios públicos y la circulación durante los días de semana.

Marra indicó que “sólo en el año 2021, hubo 713 piquetes, casi 2 por día. No puede ser que cada día que voy a trabajar tenga que enfrentarme a un corte de calle. Y es una situación que sufrimos a diario los porteños. La política no se hace cargo de los piquetes, así que, como respuesta, el concepto de piquete no tiene que existir más”.

Para el titular del Bloque de La Libertad Avanza, “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero también todo el mundo tiene derecho a ir a trabajar tranquilo. Hay gente que sufre mucho los piquetes. Desde el 2010 hasta el día de hoy, en la Ciudad de Buenos Aires hubieron más de 8.000 piquetes”.

El proyecto libertario prohíbe las manifestaciones que interrumpan la circulación y exige al Gobierno de la Ciudad a que designe un espacio particular en donde se pueda manifestarse sin perjudicar a terceros. Para finalizar, Marra señaló que “según el artículo 14 de la Constitución Nacional, la circulación libre es un derecho, no un privilegio. Todos tenemos que poder ir a trabajar y circular tranquilos en la Ciudad”.

Marra, es bróker de bolsa, youtuber financiero y el 10 de diciembre último asumió como presidente del bloque de legisladores que ingresaron en la boleta de Milei.