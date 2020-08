El Ascensor: de la vacuna de Alberto a la reforma de Rodolfo

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

5° Piso - EMIR FÉLIX

El intendente sarafelino aprovecha el aislamiento (geográfico y sanitario) para anunciar una medida tras otra y de paso, se diferencia de la gestión provincial (radical) y de la nacional (kirchnerista). Primero le dio un subsidio a los jardines maternales, después le pagó el aguinaldo a los docentes departamentales y la última: aseguró que San Rafael lleva 10 años (los que él lleva gobernando) sin déficit. ¡Qué lindo es dar buenas noticias!

4° Piso - ALBERTO FERNÁNDEZ

La Cámara del Crimen porteña consideró inconstitucional el proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno nacional. Gentileza / Presidencia

La larguísima cuarentena -de la que está “enamorado” según algunos- lo tiene a mal traer, pero el miércoles metió el Presidente un golazo (en realidad empujó al gol la gran jugada de otros): la vacuna de Oxford se fabricará en la Argentina y él mismo salió a anunciarlo con la épica que corresponde. Pero haciendo honor a su mote de “Tío Alberto” -ese que queda bien con Dios y el Diablo, con Cristina y con Larreta, con Maduro y con Trump-, le mandó un mensaje a Putin para felicitarlo por la vacuna rusa. ¡Tienes un e-mail Vladimir!

3° Piso - RODOLFO SUÁREZ

Suárez propone un consejo que lo ayude a rescatar la economía

El martes, después de amagar varias veces, el Gobernador envió a la Legislatura una de sus promesas de campaña: la reforma constitucional. En ella sacrificó su reelección para que nadie pataleara, pero igual el proyecto cosechó dudas en la oposición y hasta dentro del oficialismo. El miércoles, en tanto, confirmó lo que había adelantado Los Andes hace dos semanas: la demanda a la Nación por el Fondo de la Soja. Si prospera (los tiempos de la Justicia son insondables), Fernández deberá pagarle a Mendoza 75 millones de dólares que había volteado Macri. ¡Para Mauri que lo mira desde París!

2° Piso - NATALIO MEMA

Mema, tras el ataque a la casa de su hermano: "Es llamativo que sea el día del paro"

El “pibe del Mendotran” no suele enojarse, ni siquiera cuando media Mendoza quería lincharlo vivo porque le había cambiado los recorridos de los micros sin aviso. Pero después de que a alguien se le ocurriera pedir el Metrotranvía para Luján, Mema saltó: “Dejemos el cinismo de lado”, le pidió a su reclamante y lo identificó con el peronismo en una réplica publicada en Los Andes. ¡Prestale la SUBE Natalio!

1° Piso - MARIO PERGOLINI

El conductor no le tuvo piedad a los legisladores.

En su rol de empresario, el ex “bocón” de la TV le había tirado con todo (y no sin cierta razón) a los legisladores que aprobaron la Ley de Teletrabajo. Por eso le llovieron críticas K y hasta el diario (K) Página 12 publicó un “carpetazo” mostrando que su empresa, Vorterix, no paga cargas patronales y hasta pidió los ATP. Ayer, le pidió disculpas a los legisladores por sus “exabruptos expresados al calor de la pasión”. ¡La Ley del arrepentido para el bueno de Mario!

Planta Baja - JOSÉ LUIS RAMÓN

Escándalo en el Congreso nacional por un reclamo de Ramón a Cornejo

Su criatura política, Protectora, cruje cada vez más hacia adentro a medida que él se acerca al kirchnerismo. Esta semana dio una entrevista al diario Perfil -que él mismo se encargó de difundir- donde justifica su respaldo a la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández, pero le aclara a sus críticos: “No van a venir con el caballo del comisario. Vamos a proponer modificaciones muy claras. La república necesita una Justicia independiente”. ¡No aclares que oscurece!

1° Subsuelo - GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA

Ginés González García dijo que el pico de COVID-19 en Argentina sería en junio

El ministro de Salud, conocido por éxitos como “No creo que llegue el coronavirus a la Argentina” y “Yo creía que los casos iban a bajar como consecuencia de la cuarentena”, sumó otro hit esta semana: “El riesgo (de contagio) en un deporte individual es mínimo. ¿Por qué no se habilita? Porque no lo pidieron”. Indignados, tenistas y remeros le tiraron con raquetas y remos. “Me hubieras avisado antes”, dijo Ariel Suárez, el remero rebelde. ¡A los botes!

2° Subsuelo - JOSÉ THOMAS

El director general de Escuelas brindó una conferencia de prensa en la que detalló cómo será el regreso a las aulas.

El titular de la DGE, que asumió en diciembre imaginando una “revolución educativa” para Mendoza, vive una pesadilla desde marzo con las escuelas cerradas y los alumnos confinados a tomar clases en sus casas (y los docentes confinados a pelear contra el WiFi). Como si no diera para sustos, el director de Escuelas fue citado por el Senado para explicar el subsidio que le da al colegio del que fue director hasta... diciembre. ¡Saquen una hoja!