El Ascensor de la política: un magistrado sube a lo alto y un intendente se va para abajo

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

4° Piso - ALEJANDRO GULLÉ

El jefe de los fiscales de la Provincia está con Covid, confinado en su casa. Pero aún con el diagnóstico positivo no se iba a perder la oportunidad de despotricar contra la reforma judicial de Fernández por cadena nacional (es un decir, Alberto todavía no las revive). Gullé fue el martes uno de los oradores invitados por el Senado nacional para exponer sobre el proyecto que el kirchnerismo quiere imponer. “Es un parche”, disparó el Procurador desde el Zoom y se ganó todos los flashes. ¿Qué dirá su compañero de trabajo Omar Palermo?

3° Piso - FLOR DESTÉFANIS

La joven intendenta santarrosina tomó una decisión que la llevó para arriba en su debut en esta sección. Le pidió a Suárez que le liberara el departamento y lo pusiera a la par de casi toda la provincia en cuanto a restricciones sanitarias. Así, la ex reina que con sus colegas Félix (San Rafel) y Righi (Lavalle) había endurecido la cuarentena, les soltó la mano y permitió abrir a restoranes y el turismo interno en el departamento. ¡Este voto es para Santa Rosa!

2° Piso - OMAR DE MARCHI

Gentileza

El #17A, el día elegido para cacerolearle a Alberto su reforma (y otros trapitos sucios que tiene), el diputado nacional se calzó un barbijo con los colores de la bandera y se puso al frente de una columna de indignados. Le llovieron piedrazos (virtuales) por participar de la “marcha de los contagios”, como la llamó el kirchnerismo, que incluso sacó a relucir que Omarcito no podía andar suelto de cuerpo por ahí porque no le coincidía el número de DNI. Él les hizo pito catalán y se mostró en todas las fotos marchando. ¡Un hisopado por ahí!

1° Piso - ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI

Twitter Fernández Sagasti.

“Nuestra Anabel” está en todas, sobre todo en las papas calientes que le pone en las manos Alberto Fernández (en realidad Cristina). La senadora nacional participa en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se “cocina” la reforma judicial que pretende el Gobierno. Con los buenos oficios de Sagasti, el miércoles salió de prepo un despacho pero se le ve poco futuro. ¿Quedará la mendocina como con Vicentin, poniendo la cara y después recibiendo los sopapos?

Planta Baja - ADOLFO BERMEJO

El senador provincial no cae más abajo porque tuvo la honestidad y la valentía de salir a retar a sus hijos públicamente. Y a mandarlos (literalmente) en cana. Los tres “chiques” Bermejo (no tan chiques ya) se mandaron una festichola en plena pandemia en un quincho de Maipú y les cayeron los municipales (¿los mandó Stevanato?) y después la Polícía de Munives. “Me siento muy avergonzado, triste y enojado”, confesó el Adolfo en Twitter. ¡Mandalos a la cama sin cenar!

1° Subsuelo - EMIR FÉLIX

Gentileza

Así es la vida Emir, se cae tan rápido como se sube. La semana pasada, el intendente sureño inauguró El Ascensor en el 5° piso, pero parece que esta sección no trae suerte: San Rafael se llenó de contagiados de Covid y todo lo que el menor de los Félix había hecho para contener la pandemia en el departamento, voló por los aires. Ayer anunció un retroceso de fase. ¿Qué dirán ahora los operadores turísticos (fundidos) que le pedían abrir?

2° Subsuelo - ESTEBAN BULLRICH

Gentileza

El ex ministro de Educación de Macri protagonizó el blooper político de la semana. En el reino del Zoom, todos deberíamos hacerle honores a la viveza criolla de Bullrich sino fuera que el tipo es senador nacional y que no estaba de tertulia con amigos, sino en una sesión virtual del Congreso. ¿Qué hizo para caer al fondo con el ascensor? Se puso una silueta en la pantalla para simular que estaba cuando no estaba. Habría que descontárselo de su dieta de 300 lucas mensuales.