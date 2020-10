El Ascensor de la política: un ex gobernador sube mientras uno que aún gobierna se va para el fondo

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

4° Piso - CARLOS ROSENKRANTZ

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceleró a fondo y, con la decisión que firmó junto a sus cuatro colegas del tribunal, aceptó el per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, a los que el Gobierno (Cristina Kirchner en realidad) quiere mandar a sus tribunales originarios, para que -dicen las malas lenguas- no intervengan en las causas judiciales contra la Vicepresidenta. Rosenkrantz, ya conocido por no ser harina del costal del kirchnerismo, es ahora persona non grata en la Rosada, en Olivos... y en el Senado, obvio.

3° Piso - CARLOS SEGURA

El subsecretario de Trabajo de la provincia, de perfil bajísimo si los hay, impulsó y logró que la Legislatura aprobara una ley para combatir la violencia laboral en Mendoza. Así, según se enorgulleció el funcionario de Suárez, nuestra provincia es ahora una de las pocas en el país que cuentan con una ley que permite abordar esta problemática de manera integral. La norma aprobada regula y especifica qué se entiende por violencia en el ámbito del trabajo y como tal, se aplicará tanto en el Estado como en el mundo laboral privado.

2° Piso - FRANCISCO PÉREZ

El ex gobernador hizo su reentrada a la política mendocina a través del Consejo Económico, Social y Ambiental al que lo convocó Rodolfo Suárez como ex mandatario provincial. Después de haber dejado el cargo a fines de 2015 por la puerta de atrás y de haber enfrentado conflictos judiciales (uno aún sin resolver), “Paco” aceptó -según le confió a Los Andes- la invitación de Suárez como “un gran gesto” y por eso, decidió sumarse al Consejo. Allí se encontrará con otros ex gobernadores que también aceptaron el convite: Bordón, Gabrielli, Lafalla, Cobos y Cornejo. ¿Se reconciliará con este último?

1° Piso - SERGIO MIRANDA

Ex senador provincial por el PD y ex director de la Penitenciaría en el gobierno de Cobos, Miranda es otro que quiere volver a las primeras líneas de la política (con más chances que Paco Pérez, es cierto) a través de Recrear, el partido fundado por Ricardo López Murphy. Quien fuera presidente de la juventud demócrata a principios de siglo hoy se ha transformado en cara visible del nuevo liberalismo mendocino (“la derecha”, como los llaman sus adversarios), un sector que pretende ser opción electoral en 2021 bajo la denominación Fuerza Ciudadana, conformada por varias agrupaciones.

Planta Baja - FERNANDO UBIETA

El intendente de La Paz no tuvo precisamente mucha paz esta semana. El departamento que gobierna llegó al centenar de casos positivos de Covid-19, lo que encendió las alarmas en la comuna más pequeña de la provincia. Para colmo, el enojo de muchos productores rurales mendocinos con el gobierno de San Luis generó un piquete en Desaguadero, en el “patio” de La Paz, protesta que ayer llegó a una temperatura altísima pese al frío que se instaló en Mendoza. Ubieta, que asumió en diciembre el cargo al que llegó como gerente del Banco Nación del pueblo, nunca se imaginó el 2020 que iba a vivir. ¿Querrá volverse al banco, aunque sea como cajero?

1° Subsuelo - JOSÉ THOMAS

El titular de la DGE es otro que tiene un año tremendo (en realidad lo tenemos todos). La pandemia le cortó todos los planes educativos, como la Agencia de Evaluación de la Calidad que quería implementar. Y encima, cuando quiso marcar agenda y poner una política de gobierno a debate, como es la nueva Ley de Educación, le saltaron a la yugular desde todos lados. Gremios, opositores y trolls de las redes sociales le apuntaron a Thomas como el nuevo enemigo público y lo obligaron a recular un poco. Después de que postergara hasta noviembre el congreso donde se iba a debatir la propuesta, ayer publicó un nuevo borrador del proyecto con algunos de los reclamos que le hicieron.

2° Subsuelo - ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ

En el piquete en Desaguadero, alguien definió lo que ha hecho el gobernador de San Luis en las fronteras de su provincia (porque es suya y de su hermano, qué duda cabe) como un “muro de Berlín”. Sin respetar garantías constitucionales ni nada por el estilo, “el Alberto” tapió y alambró las rutas de acceso a San Luis a todo aquel que no sea de allí. “Por aquí no pasa nadie”, es la orden que tiene la Policía provincial. No solo en Mendoza, sino también en La Pampa y Córdoba los productores están que arden con Rodríguez Saá, sin que hasta ahora la Nación haya intervenido. Más que nunca, San Luis es hoy otro país y un obstáculo a la convivencia democrática en pandemia.