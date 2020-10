El Ascensor de la política: sube uno que cobrará millones y baja otro deschavado por el hermano

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

Contacto: politica@losandes.com.ar

4° Piso - OSCAR RENNA

Ex ministro de Salud (por 10 meses) de Francisco Pérez se fue por la puerta de atrás, como todos en esa gestión. Ahora, su nombre volvió a las primeras planas porque le ganó un juicio millonario al Estado. La Corte ordenó que se le paguen 4,3 millones de pesos por la rebaja de sueldo que le hizo Alfredo Cornejo cuando asumió el Gobierno. Renna se había quedado en un cargo de planta en el Hospital Central y decidió reclamar en la Justicia la decisión del sucesor de Pérez, que le provocó una depresión, según argumentó. Cuatro años después, la Sala II del máximo tribunal le dio la razón.

3° Piso - SERGIO UÑAC

El gobernador de San Juan alcanzó en octubre el máximo nivel de popularidad en su provincia, según la medición mensual que hace la consultora cordobesa CB de la imagen de todos los mandatarios provinciales. Uñac tiene una aprobación del 66,9% entre los sanjuaninos y quedó segundo en el ranking nacional del gobernadores, que sigue liderando el porteño Horacio Rodríguez Larreta (67,3%). El sanjuanino, que llegó a su cargo como heredero político del incombustible José Luis Gioja, está en su segundo mandato y acaba de presentar el “Acuerdo San Juan” para la post pandemia en su provincia.

2° Piso - ALFREDO CORNEJO

Alfredo Cornejo, diputado nacional. Twitter

El diputado nacional fue mencionado por Mauricio Macri como un posible candidato presidencial en 2023 y él mismo se animó a profetizar un presidente radical para suceder a Alberto Fernández. Mientras aprovecha cada micrófono para disparar pirotecnia verbal contra el gobierno nacional, Cornejo será hoy el orador que cerrará la audiencia pública sobre las prisiones preventivas en Mendoza, con la que pretende legitimar las políticas en materia penal y judicial que implementó en su paso por la gobernación.

1° Piso - ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI

Gentileza.

La senadora nacional no da puntada sin hilo: siempre encuentra la oportunidad para aparecer en los primeros planos fuera del recinto del Congreso, su espacio político natural. Esta semana presentó, en su rol no oficial de “embajadora de la Nación” en Mendoza, fondos para cloacas en Maipú y San Carlos. Y después apareció, el miércoles, sentada en la cabecera de la mesa donde el gabinete económico de Fernández decidió nuevas medidas. Ayer, cuando toda la prensa mendocina fue a recibir el primer vuelo de Aerolíneas tras siete meses de cuarentena, entre los pasajeros venía... la mismísima Fernández Sagasti.

Planta Baja - RODOLFO SUÁREZ

Gentileza

El Gobernador recibió el martes una noticia que lo obligó a poner el freno de mano: su hija fue diagnosticada con coronavirus y él, aunque dio negativo, debió aislarse en su casa por las próximas dos semanas. No es la primera vez que debe confinarse a su hogar en Chacras: lo hizo al principio de la cuarentena y después, cuando funcionarios cercanos habían dado positivo. Una buena noticia que recibió fue que mejoró su imagen entre los mendocinos, según la encuesta de CB: en octubre llegó al 63,9% y subió del octavo al sexto puesto en el ranking de gobernadores.

1° Subsuelo - MARTÍN GUZMÁN

FEDERICO LOPEZ CLARO

“Tenemos un nivel de reservas suficiente para lidiar con las presiones cambiarias”, dijo el ministro de Economía después de que las medidas que decidió para enfriar la escalada de los dólares paralelos... la calentaron aún más. Guzmán se lleva pésimo con el jefe del Banco Central, el devaluado Miguel Pesce, y aunque tiene carta blanca de Alberto Fernández para hacer y deshacer en materia económica, parece haber perdido toda la confianza que los mercados le dieron después de la negociación de la deuda con los bonistas. Mientras se extiende la crisis, el nombre de Roberto Lavagna empieza a sobrevolar el ministerio de Economía. ¿Resistirá el joven discípulo de Joseph Stiglitz?

2° Subsuelo - MAURICIO MACRI

Gentileza

El ex presidente salió a dar entrevistas selectivas en su operativo retorno, aclarando que no piensa ser candidato en 2021 para que no se le vuelvan en contra sus aliados en Juntos por el Cambio, que lo quieren adentro pero bien lejos. Pero justo cuando reapareció se está publicando un libro que lo deja muy mal parado: se llama “Hermano” y es el testimonio donde Mariano, el menor del clan Macri, le deschava al periodista Santiago O’Donnell los trapos sucios de la familia. “Son todas mentiras”, dijo Mauricio antes de leer el libro pero oliendo de qué viene todo.