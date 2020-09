El Ascensor de la política: sube un radical todoterreno y baja el diputado más impresentable

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

4° Piso - LISANDRO NIERI

Prensa Gobierno.

El ministro de Hacienda, cerrando el noveno mes del año, logró ponerle un respirador a los pulmones bastante maltrechos de la economía provincial. Mendoza es la primera provincia en cerrar la renegociación de su deuda en dólares después del acuerdo al que llegó la Nación. Esto permitirá no solo un ahorro de 80 millones del billete verde a la Provincia, sino también un alivio en los plazos de vencimiento. La reprogramación de los pagos del bono PMY24 por U$S 530 millones se pasó para setiembre de 2021, plena campaña electoral para las legislativas.

3° Piso - MARIO ABED

Desde su coqueta oficina del 8° piso del nuevo Anexo Legislativo, que construyó su antecesora Laura Montero, el vicegobernador se ha convertido en un todoterreno imprimIéndole al cargo la impronta que tenía como intendente en Junín. Abed recibe a todos y habla con todos. Y en él Suárez ha resuelto delegar las relaciones con el peronismo. Los votos a la Ley de Educación, claves para esta gestión, están en manos del Vice, que el miércoles recibió a Anabel Fernández Sagasti, la principal espada que tiene el PJ mendocino en la Provincia y en la Nación.

2° Piso - MARIO VADILLO

Mariana Villa | Los Andes

Ya divorciado de José Luis Ramón (¿la ruptura política del año?), el diputado provincial busca una segunda vida en la política y para ello armó un nuevo partido, Ciudadanos por Mendoza, con el que busca volver a levantar las banderas que -él siente- Protectora resignó con el acercamiento de Ramón al kirchnerismo. Vadillo, que dejó su ex partido y ONG junto al senador Marcelo Romano y cuatro concejales, asegura que no se aliará con ninguna fuerza tradicional con vistas a las elecciones 2021, donde deberá revalidar el cargo en la Legislatura que consiguió en 2017.

1° Piso - SEBASTIÁN HENRÍQUEZ

El líder del SUTE se subió al ring esta semana tras conocer el proyecto de nueva Ley de Educación que el Gobierno de Suárez pretende aprobar, después de 14 años debates infructuosos. Henríquez, como no podía ser de otra manera, salió a despotricar contra la iniciativa asegurando que los docentes no tienen “condiciones materiales, físicas ni psíquicas para afrontar este debate”. Representante del trotskismo gremial, Henríquez debe a la par enfrentar otra pelea: la interna en el sindicato contra el kirchnerismo, que quiere volver a conducir el SUTE. ¿Podrá dar ambas batallas?

Planta Baja - MARTÍN GUZMÁN

Martin Guzman

El furcio del ministro de Economía en el Congreso (“Yo también puedo sarasear”, le dijo a Massa pero lo escucharon todos) fue la mejor muestra de la semana negra que tuvo el ministro favorito de Cristina Kirchner (tal vez el único en el gabinete de Alberto). Guzmán no quería más cepo, pero el Banco Central le torció el brazo. Y después el Indec le dio la peor noticia, aunque a él -discípulo de un premio Nobel- no lo debe haber sorprendido: la economía tuvo una caída trimestral récord, la peor desde 2004. En ese contexto el ministro fue al Congreso a explicar, no a sarasear, su proyecto de Presupuesto 2021.

1° Subsuelo - MAURICIO MACRI

Macri parece que quiere volver, pero las encuestas por ahora le dan para atrás, muy para atrás. Encima, su mayor rival interno en el Pro, Rodríguez Larreta, es el político con mejor imagen en el país. El ex presidente asegura que está todo bien con Horacio (como lo llama él) y que lo que importa ahora es “la defensa de la república”, como le dijo a los macristas mendocinos en el último zoom. El miércoles, como la política interna, la salud le jugó una mala pasada a Macri, que terminó internado y operado por un pólipo intestinal.

7° Subsuelo - JUAN AMERI

Clarín

“'Che, a ver cómo quedó la prótesis. ¿Quedó bien?¿Cómo quedó la cicatriz?', y le di un beso en la teta”. La frase, la insólita explicación, el increíble video que vieron todos, su condición de diputado nacional, el hecho de haberse comportado así en medio de una sesión... Todo, cada detalle del escándalo que protagonizó, nos obligan a ponerlo no en el 2° subsuelo, lo más bajo que llega esta sección, sino mucho más allá al inefable legislador salteño que ayer hizo que el mundo hablara de Argentina, y nada bien por cierto. Ameri no solo no honra su cargo, sino que además se burla de la ciudadanía que lo puso ahí cuando intenta justificar los hechos. Solo cabe esperar que la Cámara le quite la banca en la que se refugia un personaje así.