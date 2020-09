El Ascensor de la política: la jugada de un funcionario judicial y la patinada de una ministra

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

4° Piso - FERNANDO SIMÓN

El Fiscal de Estado jugó fuerte (contra el oficialismo) y en su dictamen sobre la legalidad de que María Teresa Day sea jueza de la Suprema Corte de Mendoza, fue contundente: no cumple los requisitos. Aunque su opinión no define el futuro de la magistrada (será la misma Corte la que resuelva), es un antecedente de peso en esta pelea política que subió tanto de temperatura que amenaza con llevarse puesta la institucionalidad de la Justicia mendocina.

3° Piso - NATALIA VICENCIO

Gentileza

Hasta el miércoles, era una de las legisladoras provinciales del peronismo con menos visibilidad. Oriunda de Alvear, el tuit suyo que citó la vicepresidenta Cristina Kirchner para criticar a Cornejo la llevó sin escalas al estrellato nacional. Vicencio seguramente ascienda ahora en la escala del kirchnerismo mendocino, al que adhiere. Y quién dice si no aparece el año que viene anotada en alguna lista de candidatos al Congreso nacional. ¡Gracias por tanto Twitter!

2° Piso - LUIS PETRI

El diputado mendocino fue uno de los más furibundos opositores a la estrategia que llevó adelante Sergio Massa (¿por orden de CFK?) en la escandalosa sesión del martes en la Cámara de Diputados de la Nación. Las palabras en el recinto del radical mendocino que más cerca estuvo de Mauricio Macri en su gestión, fueron elogiadas públicamente por Daniel Sabsay: “Brillante discurso, claro y conciso”, dijo en Twitter el constitucionalista. “Muchas gracias Daniel!!!”, le contestó Petri sin ponerse colorado.

1° Piso - TADEO GARCÍA ZALAZAR

Orlando Pelichotti | Los Andes

El intendente de Godoy Cruz tuvo que salir a aplicarle un “correctivo” público (por Twitter) a una empleada municipal que se alegró (por Twitter) que el senador K Lucas Ilardo se haya contagiado de Covid. “Cualquier manifestación publica a favor del contagio de alguien merece mi repudio categórico”, dijo Tadeo, mientras alguien le recordó que aún mantiene en la planta municipal a Corina Gallardo, la ex empleada de Vialidad investigada por desmanejos financieros.

Planta Baja - MAURICIO MACRI

Estuvo más de un mes en Francia y Suiza, primero de vacaciones en la majestuosa Costa Azul y después “trabajando” para la FIFA. Ayer, finalmente, el ex Presidente volvió al país -dicen- para ponerse al frente de la oposición al kirchnerismo. Tal vez sea por la pandemia o porque muchos en Juntos por el Cambio no quieren ni verlo, pero no hubo aglomeraciones de macristas esperándolo en Ezeiza. Ni siquiera su perro Balcarce.

1° Subsuelo - CRISTINA KIRCHNER

Federico López Claro

La vicepresidenta está “on fire” (por Twitter). Pero así como contenta a sus miles de seguidores, hace enojar a miles de mendocinos. No en vano Mendoza se convirtió -según una encuesta- en la provincia más antikirchnerista del país. CFK parece que no leyó ese sondeo, porque -para pegarle a Cornejo- salió con los tapones de punta contra la Legislatura provincial porque “quiere aprobar una reforma constitucional por zoom”. ¿Será la mejor bienvenida para Alberto, que llega el lunes a Mendoza?

2° Subsuelo - SABINA FREDERIC

La antropóloga que hace las veces de ministra de Seguridad de Fernández justificó las ocupaciones ilegales de tierras y recibió para que tenga de todos lados. Hasta del propio. Su archienemigo Berni le dijo que “la propiedad privada es innegociable”. Y los intendentes del conurbano estallaron porque se les está llenado de okupas en sus municipios. Ayer, siguiendo con la coherencia, Frederic aseguró que “hay muchas diferencias” entre el caso de Facundo Astudillo y el de Santiago Maldonado”. Algo que es obvio, en muchos sentidos.