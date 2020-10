El Ascensor de la política: el ruralista del que hablan todos, la senadora de alto perfil y el intendente que arma su fiesta

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

4° Piso - ANDRÉS VAVRIK

Vestido con una camiseta de la Selección Argentina, este productor ganadero -presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear- fue quien lideró el piquete en Desaguadero contra las restricciones a la circulación impuestas por el gobierno de San Luis. Vavrik encabezó las frustradas negociaciones con los funcionarios de Alberto Rodríguez Saá, que terminaron en un llamado al joven dirigente agropecuario por parte de Wado de Pedro. En ese diálogo por teléfono con el ministro del Interior, se logró destrabar el conflicto y que cayera el “muro” impuesto por la provincia vecina.

3° Piso - PAMELA VERASAY

Senadora nacional desde 2015, Verasay viene levantando su perfil público este año por encima de su compañero de bancada, Julio Cobos. En la exposición del jueves en la Cámara Alta del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, generó el momento de mayor tensión. La dirigente radical, que ya le había cuestionado al ministro la postergación de Mendoza en el reparto de fondos nacionales, le hizo una pregunta que desencadenó la frase de Cafiero que terminó como título en todos los portales de noticias: la oposición “va camino a convertirse en una derecha antidemocrática y minoritaria”.

2° Piso - SEBASTIÁN BRAGAGNOLO

El intendente de Luján jugó fuerte este jueves cuando confirmó que organizará la próxima Vendimia departamental de manera presencial, a contramano de otros municipios e incluso de la Provincia, que ya anunció que la Fiesta se hará por streaming. Bragagnolo parece seguir los lineamientos de su jefe político, Omar De Marchi, que desde el Pro se ha transformado en uno de los políticos mendocinos más anti cuarentena. “Se cumplen todos los protocolos, se genera trabajo y se da la posibilidad de que los artistas tengan su espacio”, justificó el jefe comunal marcando distancia de la decisión del Gobierno de Suárez.

1° Piso - EMIR FÉLIX

En una semana en la que la mayoría de los intendentes aprovecharon el envión de la habilitación de laS reuniones familiares para abrir actividades, el de San Rafael autorizó la vuelta del turismo interno en su departamento. Así, Félix aceptó el reclamo que desde hace dos meses le venían haciendo los operadores turísticos sanrafaelinos, furiosoS porque los habían obligado a cerrar. El objetivo del jefe comunal es llegar al verano, temporada alta de turismo. Pero cauteloso, advirtió: “Debemos ser muy cuidadosos para que la realidad epidemiológica de San Rafael sea óptima”.

Planta Baja - FEDERICO CHIAPETTA

El subsecretario de Deportes autorizó esta semana el regreso de las actividades en los clubes, pero la decisión se convirtió en un efecto cascada que generó una rebelión de los propietarios de canchas de fútbol 5, que reclaman que los dejen abrir. Por eso, los comerciantes anunciaron que abrirán igual sus predios el próximo 15 de octubre, generando un conflicto inesperado para Chiapetta, quien salió a pedirles que no lo hagan “de prepo”. Pero la presión surtió efecto: ayer, el Gobierno provincial le pidió formalmente a la Nación autorización para habilitar el fútbol 5.

1° Subsuelo - LEOPOLDO MOREAU

Moreau es uno de los últimos radicales K que quedan del experimento que intentó Néstor Kirchner. Aunque a esta altura parece más K que radical, es cierto. El diputado nacional, muy cercano al Instituto Patria, fue el que más fuerte embistió contra la Corte Suprema en la pelea del oficialismo contra la Justicia. Dijo que la actual conformación del máximo tribunal “está agotada”, avalando el pedido de juicio político a los siete ministros de la Corte y no solo a su titular, Carlos Rosenkrantz, como había pedido otra diputada K.

2° Subsuelo - CARLOS RAIMUNDI

El embajador argentino ante la OEA fue desairado por su propio gobierno. Después de que él rechazara el informe de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la Cancillería que encabeza Felipe Solá decidió respaldar con su voto ese documento elaborado por la ex presidenta de Chile Michele Bachelet. Lo curioso es que Raimundi no renunció, como sí lo hizo otra disconforme con la posición del gobierno de Fernández con Venezuela, la ex embajadora en ese país Alicia Castro, quien estaba nominada para la embajada en Rusia.