El Ascensor de la política: de los candidatos sin prontuario a los funcionarios dolarizados

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

4° Piso - MARÍA JOSÉ SANZ

La diputada radical militó fuerte su proyecto de Ficha Limpia para que no haya candidatos con prontuario en las listas electorales. Tras los chispazos con el peronismo, que le impuso la misma condición a todos los cargos públicos (apuntando a los del Ejecutivo), la ley consiguió media sanción el miércoles. Festejo hubo de ambos lados: en el oficialismo, mirando de reojo al ex intendente Luis Lobos; en el peronismo, al ex titular de Vialidad, Oscar Sandes. Lo cierto es que más allá de las chicanas, si el Senado aprueba la Ley, el electorado evitará tragarse algunos “sapos” en las listas de 2021.

3° Piso - JOSÉ THOMAS

Orlando Pelichotti

El titular de la DGE fue parte de esta sección en su primera entrega, allá por agosto. Y lo hizo bien abajo. Nobleza obliga, ahora se fue para arriba gracias a la nueva Ley de Educación que está por presentar en la Legislatura y que pagará una deuda de casi dos décadas que tiene Mendoza con su sistema educativo. Basta decir que la ley vigente todavía habla de Polimodal y EGB, esos engendros de los ’90 que fueron borrados de un plumazo después. Aunque ya cosechó el rechazo del SUTE (que quiere hablar primero de salarios, claro), la “ley Thomas” tendría en principio el apoyo del peronismo en la Legislatura. Es decir que sale por un tubo.

2° Piso - ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI

Gentileza.

La senadora nacional se ha visto embarrada en algunas polémicas iniciativas que el cristinismo ha impulsado a través de ella, pero ahora se sube al Ascensor por otro proyecto que impulsa en el Senado: el de alimentación saludable y etiquetado. Sagasti propone “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable” a través de la información que incluyen las etiquetas de los productos. La iniciativa cuenta con el apoyo de senadores de otros bloques, entre ellos otro mendocino, Julio Cobos. Una buena idea que ojalá no quede entrampada en la agenda más política de la Cámara Alta.

1° Piso - LISANDRO NIERI

gobierno de mendoza

Al ministro de Hacienda de Suárez le tocó bailar con una de las más feas este año: la crisis económica agravada por la pandemia. Nieri ha visto cómo la recaudación provincial se ha caído en picada (esta semana los números de agosto mostraron una reducción real del 16%)). Y mientras el funcionario aún espera que el Banco Central le apruebe el acuerdo demoradísimo de reestructuración de la deuda con el Banco Nación (que no para de descontarle los vencimientos), también ve cómo se extiende en el tiempo la negociación con los bonistas por la deuda en dólares que tiene Mendoza. El nuevo plazo se extendió hasta el viernes 25. ¿Habrá fumata blanca finalmente?

Planta Baja - MIGUEL PESCE

La economía no es solo un dolor de cabeza para Mendoza. También lo es, y cada vez más, para el Gobierno nacional. Uno de los que está a pura jaqueca es el titular del Banco Central, Miguel Pesce, que unos días después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijera que no habría un cepo más duro, anunció un ajustazo a las compras en dólares que provocaron lo que siempre provocan estas medidas extremas y tomadas de apuro: generar más incertidumbre de la que pretenden aplacar. “No debería trasladarse a los precios”, dijo dubitativo después Pesce. Así que ya sabemos qué ocurrirá con la inflación a partir de ahora.

1° Subsuelo - ALBERTO FERNÁNDEZ

Alberto Fernández, junto al gobernador Kicillof e intendentes bonarenses, pidió a los policías frenar las protestas.

El Presidente, cada semana que pasa, es menos Alberto y más Fernández (de Kirchner). Encima, cada vez que toma una medida, se demuestra que antes había dicho todo lo contrario de lo que hizo. Pasó esta semana con el cepo al dólar, del que renegó ni bien asumió en diciembre pero que nueve meses después se vio obligado a endurecer. Para colmo, defendió el torniquete a los ahorristas diciendo que “los dólares no son para guardar, sino para producir”, mientras por detrás salía a la luz que la mayoría de sus funcionarios tiene depósitos en los bancos... ¡en dólares!.

2° Subsuelo - CARLOS NORIEGA

Facebook

Este individuo se ganó el fondo del Ascensor paseándose impune en la marcha del 14S en Mendoza con una remera que hizo apología del Golpe de Estado de 1976. Y para que no queden dudas, después salió a hablar por los medios no para pedir disculpas, sino para defender aún más su horrorosa defensa de torturadores y genocidas. Noriega es un civil que fue soldado durante el Operativo Independencia en Tucumán, en 1975, el primer paso que dio -en democracia- el Ejército en materia de abusos a los derechos humanos. Ahora, el hombre que no se arrepiente de nada deberá dar explicaciones en la Justicia Federal, que ya lo está investigando.