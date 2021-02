El ahijado de Ginés González García admitió que también fue vacunado contra el coronavirus

El escándalo del Vacunatorio VIP sigue complicando al Gobierno Nacional. En este caso, se conoció que Pablo Humberto González, ahijado del ex ministro de Salud, Ginés González García , también fue inoculado, al igual que su esposa.

La información la dio a conocer él mismo en América 24, con duras críticas al político kirchnerista Carlos Zannini . “Sí, me vacuné en el vacunatorio del Hospital San Felipe, estuve a punto de morirme de Covid. Me anoté en el registro de 9 de enero, no falsée nada, no me puse como grupo de riesgo, tampoco soy Zannini que se puso como personal de salud”, admitió.

“Me llamaron y me vacuné, no estaba todavía la vacuna Sputnik publicada, incluso había médicos que no querían vacunarse. Yo me anoté y me dieron el turno para vacunarme. En ese momento había un policía esperando que también se vacunó. Mi esposa se anotó un día antes y se vacunó un día después. Mi esposa tiene 48 años, ella es docente, pero tampoco puso que es docente”.

De esta manera, González se suma a la lista de los vacunados VIP que desembocaron en la renuncia de su padrino González García, así como también de su primo, Lisandro Bonelli, quien fue hasta hace días el jefe de Gabinete de la cartera sanitaria.