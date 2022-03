El acuerdo con el FMI ingresará “en los próximos días” al Congreso

El presidente Alberto Fernández defendió este martes el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aclaró que el documento estará ingresando “en los próximos días” al Congreso nacional para su debate y aprobación.

El jefe de Estado habló del acuerdo en su discurso ante la Asamblea Legislativa que dejó inaugurado el 140° período de sesiones ordinarias. Y el ministro de Economía lo hizo antes de ingresar al Congreso.

“Estamos trabajando en la formalización de los documentos sobre la base del marco de políticas económicas que se anunciaron hace aproximadamente cuatro semanas”, dijo Guzmán en declaraciones a la prensa.

Y señaló que el acuerdo ingresará al Congreso “cuando estén formalizados los documentos”. “Hoy no ingresa. En los próximos días estará ingresando al Congreso de la Nación, que es lo que establece la Ley de Fortalecimiento de la Deuda Pública”, dijo Guzmán.

El ministro también dijo que es “una posibilidad firme” que el acuerdo con el Fondo ingrese al Congreso entre esta semana y la siguiente.

A su turno, ya ante la Asamblea Legislativa, Fernández dijo que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante un programa que permita refinanciar la deuda con ese organismo.

Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner Apertura Legislativa en la cámara de Diputados , Congreso Foto Federico Lopez Claro

“Estamos dando un nuevo paso en este tema, que no es el primero y no será el último. Se trata de una deuda inmensa. Sufríamos un grave problema y necesitábamos una solución. Ahora tenemos un camino para solucionarlo”, sostuvo el Presidente.

Fernández agregó: “Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un sendero que podemos recorrer. Sin acuerdo, no podremos ayudar a construir certezas. El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”.

El Presidente expresó estas palabras sentado al lado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, una de las más críticas del acuerdo con el Fondo.

También dijo: “Repito: este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y argentinas”.

Aclaró que el nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquél préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio.

“Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección”, afirmó. Y precisó que se iniciarán los pagos en 2026 para terminar en 2034.

“Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el FMI. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro. Habrá una expansión en infraestructura, inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales”, sostuvo.

También dijo que este acuerdo no contempla restricciones que posterguen el desarrollo, a diferencia de otros que la Argentina firmó en el pasado. La reducción gradual del déficit será compatible con una expansión moderada del gasto primario real que permitirá apuntalar la fuerte recuperación económica en curso, según el mandatario.

“Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse”, dijo.