El abogado de Fabiola Yañez habló de la denuncia contra Alberto Fernández: “Ella nunca me contó que le pegaba”

Juan Pablo Fioribello, el abogado de Fabiola Yañez, habló de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. El letrado di una entrevista a La Nación + y explicó cómo se enteró de las acusaciones contra Fernández.

“Hoy estaba muy nerviosa. Ella nunca me contó que le pegaba. Hoy me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que estaba muy angustiada. Por eso se contactó con el juzgado”, dijo Fioribello. Este martes, desde España, Yañez habló por videollamada con el juez Julián Ercolini.

Cabe aclarar que Fioribello no representa a Yañez en esta causa, pero si la representó en varios casos. “En este tipo de denuncias generalmente vienen medidas restrictivas de contacto físico y de cualquier vía, ya sea celular, chats o mensajes”, explicó.

“En las generalidades de estos casos, con este tipo de denuncias, desde el órgano judicial se busca asegurar que la persona que denuncia no corra riesgo de integridad física ni anímica de ser avasallada por la persona”, detalló.

“La denuncia entiendo que la hizo por los golpes. No sé en qué marcó se realizó. Hay que ver qué tipo de lesiones dice haber sufrido. Yo no he participado de la charla porque ella lo hizo de manera independiente”, agregó.

Fioribello aclaró que, a pesar de mantener una relación estrecha con la ex pareja de Fernández, no ha visto fotos de los golpes. “Había fotos que le mandó a Cantero. No son conversaciones de un día impulsivo, hay chats de muchos días”, dijo.

El abogado confesó que sabía que había discusiones en la pareja, pero no golpes. “No podría defender a una persona que le pega a una mujer”, sentenció.