Duro cruce en Twitter entre Lucas Ilardo y un ex funcionario provincial por Diego Maradona

Este lunes Lucas Ilardo, senador provincial kirchnerista, y Alejandro Jofré, ex subsecretario de Trabajo, mantuvieron un duro ida y vuelta en Twitter por la muerte de Diego Armando Maradona. Todo comenzó con un tweet citado por Jofré que hacía referencia a las adicciones del ídolo y escribió en tono irónico: “Qué homenaje sería cremarlo sobre un decomiso de colombiana pura”.

Por su parte, Ilardo no dudó en responder y lo increpó por sus dichos. “¿Quieren ver una basura? No hace falta ver un contenedor. Basta con ver a este sujeto. En breve habrá justicia”, afirmó en Twitter.

La polémica frase sobre la justicia hace referencia a las denuncias por abuso sexual con las que cuenta Jofré y tras las cuales renunció a su cargo. De hecho, el ex funcionario deberá ir a juicio por estas acusaciones.

Finalmente, Jofré le respondió: “Si no te gustan mis chistes no me leas. Así como no me gustan tus ideas y por eso no te leo. Yo también espero se haga justicia, CUIT virgen”.