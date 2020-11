El frente Cambia Mendoza emitió un comunicado muy fuerte hoy contra al Frente de Todos, evidenciando que hay cada vez menos chances de llegar a acuerdos en la Legislatura en la discusión del Presupuesto, que si bien ayer se votó y tuvo media sanción, desde la oposición no se aceptó el roll over y el endeudamiento por U$S 350 millones para obras públicas.

Con el título “Son incapaces de pensar en Mendoza”, desde Cambia Mendoza se acusó al kirchnerismo mendocino de, en medio de la recesión y ajuste nacional, proponer "menos obras y menos empleo”.

Asimismo, se plantearon todos los escenarios que sufrirá la provincia según el frente gobernante, si no se aceptan estas herramientas, tales como que se eliminarán “fondos para infraestructura y equipamiento de hospitales y centros de salud de toda la provincia”; el deterioro y no a la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes; así como también obras públicas “que generan empleo, mejoran la infraestructura y que estaban próximas a licitarse”.

“Lo van a negar siempre, pero su único objetivo es entorpecer la gestión del Gobierno de la Provincia, su único fin en todo esto es que a Mendoza le vaya mal y que el desempleo siga en aumento por que son incapaces de pensar en la provincia. Comenzaron con los jubilados, ahora van por el recorte en la obra pública. Son la cara…del ajuste”, finalizaron.

El comunicado completo

La grave crisis que atraviesa el país, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, no debería admitir mezquindades, pero en nuestra provincia parece que esto es moneda corriente. Un presupuesto equilibrado, con inversión pública, baja de impuestos y programas de fomento no debería ser rechazado, pero, por el contrario, en medio de la recesión y el ajuste nacional el Kirchnerismo de Mendoza propone menos obras y menos empleo.

Con este ajuste se van a desfinanciar programas de exportación de pymes que traen dólares a la provincia, iniciativas que nos permiten morigerar el impacto en Mendoza de la crisis económica nacional.

Con este ajuste, se eliminan fondos para infraestructura y equipamiento de hospitales y centros de salud de toda la provincia. Con este ajuste se está apostando al deterioro y no a la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, se está dejando de lado un plan integral de reparación y mantenimiento de escuelas y además la construcción de nuevos establecimientos educativos.

Con este ajuste quedan en el camino una gran cantidad de obras públicas que generan empleo, mejoran la infraestructura y que estaban próximas a licitarse.

Durante los últimos 5 años nuestro espacio se marcó un norte, y es no endeudar a la provincia para gastos corrientes, como sí ocurrió durante los gobiernos de Celso Jaque y Paco Pérez. Ahora bien, impedirle a Mendoza -una vez más- tener una herramienta de administración como el roll over, que es utilizada en todo el país y que hemos apoyado a nivel nacional, negando la posibilidad de inversión pública para el crecimiento y la generación de empleo atenta contra toda lógica. Pero, sobre todo, atenta contra los propios mendocinos y mendocinas.

Lo van a negar siempre, pero su único objetivo es entorpecer la gestión del Gobierno de la Provincia, su único fin en todo esto es que a Mendoza le vaya mal y que el desempleo siga en aumento por que son incapaces de pensar en la provincia. Comenzaron con los jubilados, ahora van por el recorte en la obra pública.

Son la cara…del ajuste