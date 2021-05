Duras críticas del PJ al discurso de Suárez: “Vimos un gobernador muy desorientado”

Tras el discurso del gobernador Rodolfo Suarez en la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, desde el Partido Justicialista (PJ) salieron a cuestionar duramente el balance del mandatario y reclamaron por la falta de anuncios en el tradicional mensaje ante la Asamblea Legislativa. No obstante, entre las numerosas críticas que realizaron, destacaron como positiva la decisión de unificar las elecciones provinciales con las nacionales

La senadora nacional del Frente de Todos y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, quien siguió el acto desde la nueva sede del partido ubicada en calle España, manifestó que “vi un gobernador muy desorientado y el primer sentimiento que me surge es ofrecerle nuestra ayuda”.

Expresó que “fue un discurso plagado de pasado, con la descripción de un presente muy oscuro, pero con total ausencia de futuro. Un gobernador que no tiene para ofrecerle a los mendocinos ninguna esperanza de futuro es como un piloto que no te avisa cual va a ser la pista de aterrizaje. Está a la vista que la situación lo ha desbordado”. En este sentido, la legisladora kirchnerista advirtió que esperaban anuncios sobre el futuro de los mendocinos y apuntó a la ausencia del tema de la inseguridad.

“Escuché mucho durante el discurso el supuesto equilibrio entre la economía y la salud, en eso les ha ido bien porque Mendoza está muy mal en salud y muy mal en economía. Evidentemente las decisiones hay que tomarlas para tratar de salvar vidas”, disparó la senadora.

No obstante, Fernández Sagasti destacó dos de las iniciativas planteadas por Suarez. Por un lado celebró la decisión de unificar las elecciones provinciales con el calendario de los comicios nacionales y también ponderó la ampliación de los juicios por jurado. “Iba a ser una barbaridad que tengamos que ir a votar varias veces, y en situación de pandemia peor. Y otra cosa para destacar es la ampliación del juicio por jurados. Evidentemente ha sido exitoso y me parece algo muy positivo”, sostuvo.

Sobre la insistencia con el proyecto de reforma de la Constitución de Mendoza, la senadora dijo que “sigue demostrando el gobernador que es una persona caprichosa. Todos los partidos políticos ya dimos nuestra opinión sobre el tema, entonces insistir con una reforma constitucional en tono de chicana me parece que está fuera de lugar”.

Por su parte, el intendente de Maipú y vicepresidente del PJ, Matías Stevanato expresó su preocupación por la falta de anuncios para su departamento. “Todos saben que la Ruta 14 los vecinos de Barrancas la están pidiendo desde hace bastante tiempo, pensamos que la iban a anunciar ahora y no estuvo. tampoco estuvo la construcción de escuelas para nuestro departamento. En la mirada del Gobierno provincial Maipú no aparece”.

A su vez, Lucas Ilardo, jefe del bloque de Senadores provinciales del FDT-PJ, indicó que “todavía me cuesta salir del shock en el que me ha dejado el discurso del gobernador. Creo que después de escuchar este discurso no queda ninguna duda de que es Rodolfo Suarez el peor gobernador radical desde 1983 a la fecha”.

En la misma línea el legislador sostuvo que “lo noté absolutamente desorientado sin un plan a futuro. No anunció ni un solo proyecto para ilusionar a los mendocinos o generar una expectativa de que podemos estar mejor. Realmente fue un discurso vacío”.

En tanto, Germán Gómez, titular de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, lamentó que haya sido un discurso extenso y con muchas imprecisiones. “No habló del faltante de camas de terapia intensiva, ni de las medidas que se tienen que tomar. En vez de llamar al consenso y a dialogar sobre esta situación sumamente compleja se mantiene en una situación aislada”, criticó.

“Creo que es un discurso que no tiene relación alguna con la realidad que está viviendo la provincia de Mendoza. Estamos ante un gobernador que no evalúa el nivel y la gravedad de la situación que está atravesando la provincia. Esperábamos un discurso de otras características, le da prioridad a un tema como la reforma constitucional en un contexto sumamente grave y complejo”, aseguró el dirigente sanrafaelino.

Por otro lado, el senador Marcelo Romano, de Ciudadanos por Mendoza, hizo hincapié en que “estamos pasando una situación muy atípica y muy grave los mendocinos y a mí ningún otro tema me interesa si no es el tema sanitario” y consideró que no hubo anuncios al respecto en el discurso de Suarez.

“Me voy preocupado, el virus se está llevando muchísima gente y esta segunda ola va a ser mucho más grave de lo que vivimos el año pasado”, subrayó.

Pero los cuestionamientos al mensaje de Suarez ante la Asamblea Legislativa no salieron solamente desde la oposición. Un legislador aliado al oficialismo también apuntó contra la insistencia con la reforma de la Constitución provincial.

Se trata del diputado José María Videla Saenz, del Frente Renovador. “Creo que ha sido un discurso bastante correcto y que tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad, sobre todo con el tema de la pandemia y la necesidad de darle una prioridad a todo lo vinculado a la salud”, comenzó destacando el legislador que integra el interbloque Cambia Mendoza.

No obstante, manifestó que “como factor negativo vemos el insistir nuevamente con una reforma de la Constitución que no tiene los apoyos necesarios. Desde el Frente Renovador no lo vamos a acompañar, creemos que nuestra constitución provincial es muy buena y eso se ve reflejado en la calidad institucional de Mendoza”.

Respaldo y apoyos oficialistas

En contraposición a las críticas del PJ, desde el radicalismo llovieron elogios al discurso del gobernador Suarez, tanto de legisladores oficialistas como de ministros.

Para el vicegobernador Mario Abed, se trató de un mensaje sobre “la actualidad” y “sincero ante la sociedad”. Resaltó la planificación de nuevas medidas y la continuidad de temas de Estado y dijo que “la unificación de las elecciones me parece excelente en el marco de la pandemia y en la austeridad que viene siguiendo el gobernador”.

El presidente del Bloque de Senadores de Cambia Mendoza, Alejandro Diumenjo, sostuvo que el mandatario “centró gran parte de su discurso en algo que nos afecta desde el año pasado que es la pandemia”. “Hizo eje en el tema sanitario en cuanto a la infraestructura hospitalaria y la capacidad de camas UTI. Pero también hizo hincapié en otras dos áreas importantes como la economía con el Mendoza Activa 2 y puso el foco en la educación, porque la presencialidad de las clases no es un capricho”, añadió.

Por su parte, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, consideró que desde el Gobierno se intenta “conjugar la situación de salud con lo social y lo económico y también tender un puente entre la crisis que vivimos hoy con el desarrollo de la provincia posterior y eso tiene que ver no solamente con lo económico sino también con la educación”.

Respeto del anuncio del Mendoza Activa 2 sostuvo va a ser un programa que va a cubrir áreas que no se cubrían antes y también va a haber premios a quienes incorporen trabajadores, exporten más o innoven.

En tanto, el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, subrayó que “me quedo bastante con el cambio de época y estar preparado para eso”. Agregó que el gobernador hizo menciones a la austeridad y a lo financiero y dijo que “el objetivo es poder paliar esta situación y afrontarla sin ningún sobresalto. Esperamos una economía que se mantenga en movimiento que pueda equilibrarse lo sanitario y lo financiero, es parte de lo que estamos hablando ahora respecto del nuevo DNU presidencial”.