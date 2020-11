En medio de un miércoles caliente, mientras se empieza a debatir el Presupuesto provincial, además de las leyes de Avalúo e Impositiva, la previa se agitó con la postura del peronismo de otorgar roll over sólo por un año y retacear el aval al plan de obras públicas, de 350 millones de dólares a 80. Además, pidieron más reducción de alícuotas impositivos y moratorias.

La respuesta en la Legislatura no tardó en llegar, desde el octavo piso en donde se encuentra la Vice gobernación, Mario Abed y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi hablaron sobre esta propuesta.

“Me llama mucho la atención porque luego de largas charlas de 45 días, en donde hemos estado trabajando el Presupuesto, se cambia totalmente y dan un presupuesto alternativo. Esto marca la irresponsabilidad debido a la pandemia que estamos viviendo”, indicó Abed.

Agregó también que “ese financiamiento que se pide de 350 millones dólares es plurianual y es para obras de toda la provincia. Acá hay algo que no han tenido en cuenta, los municipios se ven afectados por las patentes (Impuesto Automotor), porque ese dinero va a los municipios”.

Otro de los puntos con los que no coincidió es con la aprobación para renegociar deuda sólo por un año, y no por 3 años como solicitó el Ejecutivo porque “es no vivir la situación que vive el mundo”.

“Entender el roll over es renegociar deuda que es una característica que tiene el Gobierno Nacional, que lo tienen todas las provincias, en ninguna se discute. Para una renegociación, y sobre todo en el país que estamos viviendo, que nos considera el mundo no serios, necesitamos darle seriedad a cada uno de los que nos prestaron plata. Necesitamos decirles que en 3 años les vamos a poder devolver y que vamos a poder refinanciar la deuda como corresponde”, sostuvo.

Y finalmente disparó: “Si quieren hacer un presupuesto alternativo, tienen que ganar elecciones. Este gobierno está a las claras diciéndole a los mendocinos que quiere gobernar”.

Lombardi le apuntó a la doble vara discursiva

El titular de la Cámara Baja coincidió con Abed en aclarar que “toda baja de impuesto o reducción de tasas que ellos sugieren alguien tiene que cubrirlo”.

“El Estado provincial no puede hacer como el Gobierno Nacional de emitir moneda, porque de alguna manera hay que cubrir esa baja de recaudación. En Mendoza, en los últimos 5 años se han venido disminuyendo tasas y se ha mantenido el equilibrio fiscal, distinto es en la nación y la mayoría de las provincias que desde el año pasado habían aumentado IBB sellos y automotores”, expresó Andrés Lombardi.

Por otra parte defendió la propuesta del Ejecutivo al considerarla equilibrada y que “tiene un plan de obras en donde una parte se financia una parte con recursos propios, no incluye aumento de tasas y en algunos casos incluye una condonación del 50% de las tasas en varias actividades resentidas durante el 2020”.

“Aspiramos a que la oposición deje esta actitud mezquina, tenga actitud de cooperación como se está haciendo a nivel nacional. El Gobierno Nacional ayer re negoció deuda en pesos y la pasaron a dólares. Esta es la doble vara con la que opina la oposición, nos piden tomar deuda en pesos y la Nación cambia deuda en pesos por deuda en dólares. Hay que tener responsabilidad y seriedad”, cerró.