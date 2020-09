Dura crítica de Fernández al presidente de la Corte por acelerar el debate sobre la remoción de jueces

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para el próximo martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados con sus traslados revocados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

Esta decisión generó una fuerte crítica del presidente Alberto Fernández que cuestiona a la cabeza del máximo tribunal.

“Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, qué es lo que está buscando. Yo me lo pregunto porque realmente cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”, cuestionó Fernández.

“Me llama mucho la atención y me preocupa por los comentarios que me llegan, por cosas que se ven dentro de la Corte, me preocupa enormemente, porque la verdad que lo único que estamos haciendo nosotros es restablecer un orden perdido en el Gobierno anterior”, dijo Fernández.

Las acciones que menciona el presidente son respecto de las que se llevaron adelante en la Comisión de Acuerdos del Senado que convocó a los magistrados cuyo nombramiento debía revisarse pero Bruglia, Bertuzzi y Castelli prefirieron no asistir e iniciar una campaña pública para quedarse en los tribunales a los que fueron trasladados por decretos del expresidente Mauricio Macri.

Simultáneamente, presentaron amparos ante el fuero Contencioso Administrativo y recurrieron a la Corte pidiendo que interviniera por “per saltum” y dejara sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado.

La jueza que entendió en el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi, María Alejandra Biotti, rechazó la pretensión y los jueces deberían volver a sus tribunales de origen.

A la espera de una resolución de la Corte, los magistrados presentaron ante la Cámara de Casación Penal un pedido de licencias que fue desestimado.

“¿Qué pasaría si hoy para el juzgado de (Claudio) Bonadio, que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Y qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal buscara a jueces que me caen simpáticos dentro de los tribunales federales y los hago camarista por un decreto?”, indagó.

Fernández aseguró que esa situación es un “escándalo”. “Eso es lo que hicieron. Y si yo quisiera aprovecharme de lo escandaloso que hicieron no estaría haciendo nada”, afirmó.

Fernández aseguró además agregó que “no hubo un solo juez removido”, que “no se le saca la causa a ningún juez” y que “se respetó el principio de juez natural a rajatabla” y señaló que la reforma judicial impulsada por su Gobierno “lo único que crea son nuevos juzgados”.

“Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y sienten que pierden el poder de manipular”, aseguró el mandatario en diálogo con Radio 10, tras afirmar que “si fuera un canalla, me haría el distraído y todas las vacantes las llenaría con aquellos simpáticos para mí, pero no es lo que hay que hacer: hay que poner jueces probos y capaces”.

En ese sentido, apuntó que “para nombrar a un juez, uno tiene que dar un concurso y antes de que el Poder Ejecutivo resuelva, lo que tiene que hacer es pedirle al Senado que esté de acuerdo y estos tres jueces nunca fueron al Senado”, en referencia a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli.

A fines de julio, el Consejo de la Magistratura aprobó solicitar al Senado que revise traslados de diez jueces, en base a un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien revisó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades.