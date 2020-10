Doscientos días de cuarentena: qué opinan los políticos mendocinos sobre este “récord” argentino

Pasaron 200 días desde que el 20 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunciaba la cuarentena obligatoria y varias medidas para evitar el avance del coronavirus. Hoy, no son pocos los que lo critican, como también al gobernador Rodolfo Suárez después de casi 7 meses que transforman a la Argentina en el país que más tiempo ha mantenido el aislamiento de la población.

Uno de los más críticos a la hora de analizar la gestión de la pandemia fue el diputado nacional Alfredo Cornejo, quien aseguró a Los Andes que “después de 200 días de cuarentena, se puede decir que cerrar todo tan anticipadamente fue un error. No sólo porque no se logró detener la curva de contagios, argumento en el que se apoyó el Gobierno en cada uno de los anuncios de extensión del ASPO, sino que se apagó la economía”.

“Preparar el sistema de salud para enfrentar la pandemia fue el único logro que tuvo esta cuarentena, pero no se acompañó con los testeos necesarios y eso provocó una desinformación sobre el real estado de situación. Desde un principio creí que la ciudadanía no iba a soportar tanto tiempo las medidas restrictivas y esto se puede ver en el AMBA y provincia de Buenos Aires, donde muchos decidieron desconocer la cuarentena por la necesidad de trabajar”, disparó el ex gobernador.

En ese sentido consideró que “el ASPO no puede seguir de la manera que lo ha planteado el Ejecutivo. Es hora de un plan que nos saque de la falsa dicotomía entre Economía y Salud. Necesitamos pensar en medidas que reactiven la educación, que todos los sectores económicos vuelvan a funcionar en esta nueva realidad”.

Claudia Najul, diputada nacional y ex ministra de Salud en la era Cornejo, también cuestionó la cuarentena. “La decisión acertada de una cuarentena estricta en marzo, para contar tiempo para preparar un sistema de salud estructuralmente fragmentado y desfinanciado, no fue acompañada de una gestión competente de la pandemia. Los operativos de testeo, rastreo y aislamiento jamás tuvieron las dimensiones necesarias, especialmente en los grandes centros urbanos”, sostuvo.

Y resaltó que “el Gobierno prolongó las restricciones para retrasar la propagación del virus que hoy, a 200 días, tiene los sistemas de salud de varias provincias -y a los profesionales que allí se desempeñan- al límite de sus posibilidades”.

“Los datos que arrojó el Indec en los últimos días dan cuenta de las consecuencias nefastas que la administración improvisada de la pandemia provocó en términos sociales y económicos. Un país más pobre, con menos trabajo y sin inversión es el cuadro de situación que hoy estimula muchos jóvenes a emigrar”, indicó.

El peronismo también critica... a Suárez

Germán Gómez, diputado provincial por el Frente de Todos, cuestionó al Gobierno provincial porque “lo más difícil es la pos pandemia, sobre todo con la situación financiera que atraviesa la provincia, la falta de liderazgo y de ideas políticas de este gobierno nos asustan”.

“La agenda ocupa títulos pero no tienen implicancias ni transformaciones en serio. Si hay una intención política de hablar los temas, se deberían haber juntado en el Consejo Económico que tanto reclamaban”, dijo.

Roberto Righi, intendente de Lavalle, aseguró que "no estamos en cuarentena, sino con algunas restricciones, sobre todo en lo cultural, algunas actividades deportivas y festividades. Estamos en una pandemia.

Sobre la gestión de las medidas indicó que “nadie tiene la receta y nadie conoce en profundidad porque se modifica día a día. Creo que a nivel nacional, de no haber tenido ministerio de salud y armar todo de vuelta se puso la mejor intención”.

“A nivel provincial hay situaciones que se pueden mejorar. Vemos que hay muchos casos que no son los que se dicen en las estadísticas. Hay que ver en el futuro cómo sigue esta situación, que no sabemos ni nosotros ni nadie”, cerró.