Con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza de la única lista provincial, el PJ se jacta de que la primera presidenta del partido logró la unidad y alineó a todos los intendentes detrás de su figura. Hubo ruido durante toda la jornada de ayer y la negociación se estiró hasta las 22.30 de ayer, cuando por fin se encolumnaron los hermanos sanrrafaelinos Emir y Omar Félix y el lavallino Roberto Righi. En realidad no ellos, sino dos representantes de sus intereses en la mesa de conducción del PJ.

Así se conformó una lista mayoritaria en la que confluyeron los dirigentes de Unidad Ciudadana y representantes de todos los intendentes. El dato no es menor, porque si se suspenden las PASO, el partido será una pieza clave en el armado de listas de las elecciones legislativas del año que viene porque definirá cómo se repartirán los espacios o cómo dirimirán la interna.

Ya lo había adelantado el presidente saliente Guillermo Carmona: “La cabeza de lista será alguien del espacio de Unidad Ciudadana porque ganaron las PASO”. Y según la cosecha de votos del año pasado se fue completando el listado de nombres de las nuevas autoridades del peronismo mendocino.

El primer nudo se resolvió cuando Anabel Fernández Sagasti aceptó el cargo, que según sus cercanos no quería aceptar. Con el apoyo de la Nación y de su madrina Cristina Fernández no dudó en decir sí. Después se empezó a desatar el segundo nudo: lograr el acompañamiento de los jefes comunales. Los primeros en acordar fueron los Bermejo (Adolfo y Alejandro) que propusieron a su delfín Matías Stevanato como vicepresidente.

Los intendentes de Carlos Ciurca, que está en el armado de la estructura del PJ con la senadora nacional desde el año pasado, también se sumaron a la lista en los primeros lugares: Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz). El intendente de Tunuyán Martín Aveiro también cerró rápido y estuvo entre los nombres de la lista desde el principio.

El silencio de San Rafael y Lavalle fue el que hizo un poco de ruido y según algunos trascendidos, esta maniobra les ayudó a “subirse el precio”. Recién ayer, Roberto Righi y los Félix (Omar y Emir) cerraron con el sector kirchnerista y pusieron en la lista a personas de su confianza: la sanrafaelina Liliana Paponet y al lavallino Edgardo González, ambos diputados provinciales.

Mientras los Félix optaron por el silencio, Righi no dudo en hablar y aclaró su postura. “Yo no he querido estar en la lista. Ya fui vicepresidente del partido cuando Omar Félix fue presidente. Creo que no hace falta que yo esté. Hay mucha gente que quiere participar y que quiere estar. Yo prefiero darle esa participación y ese protagonismo a otros compañeros que tienen ganas”, dijo

“En Lavalle armamos una lista de unidad con todos, Carina Segovia es la presidenta, una mujer. Convocamos a todos los sectores. No quedó nadie afuera”, agregó.

El espacio liderado por Guillermo Carmona logró un lugar en el Consejo Partidario y Guillermo Elizalde (ex ministro de Francisco Pérez) se quedó a cargo del Instituto de Formación Política.

Internas departamentales

El horario de presentación de listas se fue extendiendo del mediodía a las 17, después a las 20 y finalmente quedó a las 22.30. Los que más pedidos hicieron fueron los peronistas díscolos que se animaron a hacerle frente a la estructura de Unidad Ciudadana y los intendentes.

El espacio se llama “Gesta Justicialista” y los principales armadores son: Jorge Pujol y Rubén Arbayi. Ambos empezaron a hacer sus estructuras y después terminaron cerrando un acuerdo para intentar llegar a la lista provincial que les exige representación en 16 departamentos. Al cierre de esta edición, llevaban solo 450 avales de los 2.500 que necesitan para competir contra Fernández Sagasti y solo 10 departamentos armados.

En “Gesta Justicialista” confluyen otros nombres como el de Elena Giordano de De la Rosa, Flavia Manoni (una docente universitaria) y Fabián Antonio Bassé. Los tres nombres sonaban para encabezar la lista pero no se terminaban de definir por las diferencias internas de la lista.

Todo indica que la intención de Pujol es pelear en las elecciones legislativas y juntar fuerzas para los comicios de 2023 y presentarse como candidato a gobernador.