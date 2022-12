Dos intendentes del PJ están a favor de que Mendoza no adhiera a la ley de alcohol cero

El proyecto de ley para introducir la tolerancia cero de alcohol al volante en la Ley de Tránsito ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Resta el Senado, pero ya hay despacho y podría ser ley antes de fin de año. Mendoza ya avisó que no adherirá en defensa a la actividad económica de la vitivinicultura.

Dos intendentes se mostraron a favor de la decisión, Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle). La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) intenta frenar el tratamiento impulsando un debate amplio y se reunió con intendentes. Del cónclave participó el jefe comunal sanrafaelino, y desde Lavalle hubo representación, al igual que desde Maipú.

En lo que ya se considera “un hecho consumado” y luego de un 195 a 19 votos a favor de modificar la ley de tránsito, la tolerancia cero estará en condiciones de promulgarse. Es la modificación a un artículo corriendo el límite de 500 miligramos por litro de sangre a cero. Es decir, nada de alcohol en sangre.

Mendoza se había plantado en contra, argumentando que impactaba en la industria, que no disminuía los accidentes viales y que difícilmente un alcoholímetro marque cero, en algunos casos por el margen de error, en otros, por el tipo de alimento que se consuma.

“Creo que la ley, en eso de que tengan que adherir las provincias, es buena. Las provincias que la querían, que son diez y es una tendencia, la van a seguir teniendo. Toda provincia puede resolver lo que quiere, es una cuestión federal”, expresó Félix a Los Andes.

Para el jefe comunal del sur, la normativa que se sancionará es menos restrictiva que la que ingresó. “Es necesario un debate profundo, aunque ya se debatió en la Cámara de Diputados, por eso el proyecto tuvo cambios”, agregó.

Emír Félix

Algunos entendidos en el tema, aseguran que la tolerancia cero sería una herramienta en la franja más joven, que desconoce cuánto alcohol en sangre tendrá después de beber. Ahora, también piden más controles y educación.

“El planteo que tenemos que hacernos es cómo trabajan gobernadores y legisladores para que haya un grado mínimo de tolerancia. Hay provincias que ya han tomado decisiones. Tenemos que ver que en Mendoza haya mucho control y educación”, indicó Félix, quien participó virtualmente de la reunión con sus pares y autoridades de la Coviar.

Por eso pide inversión en alcoholímetros y coincide con medidas como el “conductor designado” y afines que permiten el consumo pero a la vez no ponen en riesgo a otras personas. Una nota publicada por este diario, refleja que la Provincia cuenta sólo con 21 alcoholímetros y que los municipios aportan los propios para aumentar los controles.

No es el caso de San Rafael ni el de Lavalle. que no cuentan con cuerpo de preventores. Sus intendentes optaron por pelear contra la Ley de Seguridad Vial en los estrados judiciales, pidiendo su inconstitucionalidad. Por lo tanto, pueden acompañar los controles, pero no tienen facultad para hacer multas ni para retención del vehículo.

“Yo estoy de acuerdo con los controles. Si tenemos 0,5 o 0 pero no controlamos, vamos a estar en lo mismo. Nos va a pasar como en Córdoba, que no están controlando porque es inaplicable y se han quejado la mayor parte de los restaurantes, casa de comidas, turismo, porque han dejado de vender”, indicó Roberto Righi a Los Andes.

El intendente lavallino no estuvo en la reunión y en su lugar participó la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Carina Segovia. Igualmente, contó que en la provincia gobernada por Juan Schiaretti “prácticamente no están controlando en los radios urbanos. Creo que hay que seguir como estábamos, pero con controles y no hacer leyes que no se pueden cumplir, no se controlen y queden muertas en un papel”.

Esta jornada se reunieron los intendentes del Gran Mendoza, con el gobernador Rodolfo Suárez, para anailzar el tratamiento de uso del agua Roberto Righi intendente de Lavalle Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Habría que ver cuál es la metodología, va en contra de la industria y tampoco soluciona, porque si no controlas no sirve. Y el 0,5 bien controlado no sería el problema. Como estamos, habría que aplicar controles”, indicó Righi.

Por la Municipalidad de Maipú no estuvo el intendente Matías Stevanato, y sí lo hizo Maximiliano Gabrielli, secretario de Hacienda y Administración, ante intendentes y la cúpula de la Coviar. Ante la consulta de este medio, evitaron sentar una postura a favor o en contra de la iniciativa. “El debate debe seguir su curso, tiene que ser profundo y fructífero. Tienen que darse los debates necesarios en el cuerpo legislativo”, expresaron.

“Los legisladores nacionales han sido electos y deben dar su opinión al respecto. Estamos de acuerdo en un debate. Si se demora o no, que lo definan los legisladores. Es un momento para respetar los procesos legislativos, para debatir profundamente esa ley”, finalizaron.