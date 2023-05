Dos intendentes del Este se desmarcan del resto del oficialismo y ajustan sus sueldos

En el Este provincial dos intendentes radicales que no competirán por reelegirse (uno no puede y el otro desistió), decidieron ajustar sus sueldos en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

El que ya lo decretó de forma tajante fue Miguel Ronco en Rivadavia, que congelará su salario y el de sus funcionarios a partir de junio. Mientras que el jefe comunal de Junín, Héctor Ruiz, analiza una medida similar: modificar la fórmula de cálculo para que no se dispare su ingreso y el de su gabinete con los aumentos que reciben los empleados.

Serán los únicos dentro de las nueve intendencias de Cambia Mendoza, entre las que no se cuentan Las Heras, Luján de Cuyo y San Carlos. El resto de los municipios lo desestimó, mientras que el Gobierno provincial no opinó al respecto.

En el Este provincial empieza el ajuste en los sueldos más altos de las comunas como son los de los mismos intendentes, concejales incluído el presidente del Honorable Concejo Deliberante y funcionarios del municipio.

Miguel Ronco, intendente de Rivadavia.

El pionero en la medida fue el intendente de Rivadavia. Miguel Ronco atraviesa una crisis importante en su departamento. No sólo tiene una interna por la sucesión, sino que un radical que hoy despotrica desde la vereda de enfrente como es Ricardo Mansur, tiene serias chances de volver al sillón comunal.

Esta diferencias se evidenciaron en la cuestión salarial. El ex intendente Ricardo Mansur aspira a ser el próximo intendente por el Partido Sembrar y como actual concejal había presentado un proyecto para que se congelaran los sueldos del Honorable Concejo Deliberante. Invitó a que el Ejecutivo se adhiriera y Ronco se anticipó con una resolución que decretaba ese pedido, días antes.

“El 15 de mayo nosotros presentamos un proyecto para congelar el sueldo de los concejales e invitar al Ejecutivo a hacer lo mismo, dado que en la paritaria ellos se hacen un ajuste por porcentaje y entonces siempre el aumento del intendente, concejales y funcionarios era sensiblemente mayor que el de los agentes municipales”, contó Mansur a Los Andes.

No obstante, cuando se iba a tratar el proyecto, el martes pasado, “no hubo sesión y se firmó el despacho. Este martes (30 de mayo) se aprobaría”, dijo el edil que quiere volver a la administración municipal. Manifestó que “por sorpresa” el miércoles 24 ingresó una nota al municipio, “donde él (Ronco) había sacado una resolución” en ese sentido.

Ricardo Mansur Precandidato a intendente del departamento Rivadavia elecciones P.A.S.O. 2023 Foto: Orlando Pelichotti

“Para nosotros ha sido una satisfacción. Es una lucha de muchos años que se congelen los sueldos”, celebró Mansur y dijo que en Rivadavia “los sueldos siempre han sido muy altos en la parte política y en relación a los empleados, ha sido obsceno. En agosto el sueldo del intendente se hubiera ido a 800 mil pesos y el los concejales a casi a $700.000, una barbaridad”.

La resolución 1904, firmada por Ronco el 19 de mayo, indica entre sus considerandos que “se hace necesario tomar medidas que ayuden a mitigar el impacto social generado por la crisis económica” y que “en virtud de lo expuesto y como medida excepcional, este Departamento Ejecutivo considera necesario congelar los sueldos del Ejecutivo Municipal, funcionarios y personal fuera de escala”.

Por lo tanto, el intendente resolvió “congelar a partir del 01 de junio de 2023″ los sueldos del personal mencionado sin un límite temporal específico. Además, invita al HCD a “adherir a la presente Resolución”, por lo cual se espera que el proyecto de Mansur sea aprobado sin problemas.

La resolución del intendente Miguel Ronco que congela su sueldo y el de sus funcionarios. Foto: Gentileza

Desde el municipio aclararon que el sueldo se congelará entonces en $713.416 para el intendente y en $642.128 para el presidente del Concejo Deliberante, Hernán Amat, quien es uno de los precandidatos a intendente a suceder a Ronco. El otro es el diputado provincial, Mauricio Di Césare. En tanto, el sueldo del resto de los concejales quedará en $606.454.

Modificación de cálculo en Junín

El intendente Héctor Ruiz le comentó a Los Andes que le encomendó hace unas semanas a su secretario de Hacienda, Leonardo Vanella, “analizar una modificación en la fórmula” que tienen los incrementos salariales vinculados a los porcentajes que reciben los empleados municipales, para que no impacten de “forma directa” en su ingreso y el de sus funcionarios.

Héctor Ruiz, intendente de Junín.

“Estamos analizando la posibilidad de hacer una diferenciación entre los aumentos de los empleados y los funcionarios. Queremos ayudarlos a ellos y no beneficiarnos nosotros”, aseguró el jefe comunal que podría haber ido por la reelección, pero ante la vuelta del vicegobernador Mario Abed a competir por el municipio, cedió la posibilidad.

Si bien Ruiz no aclaró cual es el aumento acumulado en lo que va del año, aseguró que mantienen una paritaria bimestral para “acompañar” en lo posible a la inflación y el último incremento para los agentes municipales, lo acordaron este mes y se trató de un 12% para mayo y junio. La próxima reunión será en julio.

“Lo vamos haciendo bimestralmente, no nos adelantamos. Con el gremio tratamos de llevarlo lo más cerca posible de la inflación, en base a los ingresos que tiene el municipio. No sabemos si la inflación va a ser del 20% o del 3%”, comentó.

Y confirmó que “económicamente estamos ordenados”, destacando que la afectación del sueldo para el municipio “es menor al 40% del presupuesto, cuando en otros departamentos oscila en el 80%”.

Cabe destacar que la fórmula vigente en Junín, en el caso de los concejales, consiste en cobrar el 65% de los haberes del intendente. Los cuales se calculan a partir de una Clase 13-I con todos los adicionales, incluidos responsabilidad profesional y “full time”, al que se le aplica el coeficiente del 1,85.

En el caso de los funcionarios, varía el porcentaje correspondiente al sueldo del intendente y en su mayoría son inferiores al 60%, informaron desde el municipio, aunque no dieron más detalles. También se impulsará la modificación en los ediles.

Los únicos dos

Los Andes consultó al resto de los municipios que gobierna Cambia Mendoza, pero no habrá un efecto ola que alcance siquiera a la otra comuna del mismo color político que tiene la zona. San Martín descartó la posibilidad y en la misma sintonía se expresaron Capital, Guaymallén, Tupungato, General Alvear y Malargüe. En tanto que Godoy Cruz, municipio administrado por Tadeo García Zalazar no respondió a la consulta de este medio como tampoco el Gobierno provincial.