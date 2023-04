Dos elecciones provinciales con impacto de la Nación que tendrá que mirar Uñac

El oficialista Frente de Todos buscó encapsular los resultados de las elecciones de Neuquén y Río Negro. “No se pueden transpolar fielmente a la elección nacional. Las elecciones tuvieron una dinámica muy fuerte provincial”, encuadró hoy el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Los resultados deberán ser mirados con atención extrema por los analistas de campaña de Sergio Uñac, debido a que estas elecciones, la de Neuquén y la de Río Negro, muestran cómo impactó la gestión del gobierno nacional, la gran duda del comando de compaña de Uñac.

La derrota del Movimiento Popular Neuquino después de 62 años de hegemonía reflejó un ánimo evidente de cambio en el electorado del que el gobierno nacional buscó desentenderse. Se atribuyó el triunfo de Rolando Figueroa, un ex cuadro político del MPN, a cuestiones propias de la provincia, ajenas “a lo nacional”. No se asoció, por ejemplo, el 12% que logró el candidato a gobernador del Frente de Todos con un posible descontento del electorado neuquino respecto a la gestión de Alberto Fernández.

Pese al desmarque propio de la elección local, el Gobierno nacional apuntó que el candidato de Juntos por el Cambio en Neuquén no llegó al 4 por ciento, y el de Javier Milei, apena rozó los 8 puntos, pese a que se pronosticaba el doble. Se evitó mencionar que Figueroa fue apoyado por Mauricio Macri, en una jugada personal del expresidente. “Los candidatos de Milei no aparecieron con mucha receptividad de votos en ninguna de las dos provincias”, evaluó Agustín Rossi.

Figueroa es diputado nacional, y tan reciente fue su ruptura con el MPN, que aún su monobloque lleva el nombre de su viejo partido. Alberto Fernández felicitó en la misma noche del domingo, vía Twitter, al nuevo gobernador “y a todo el pueblo neuquino”.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, le envió “un fuerte abrazo” a Figueroa y dijo que las elecciones “nos reafirman que el camino es por la democracia”.

Más próximo y celebratorio se mostró Sergio Massa con los dos mandatarios electos. El ministro de Economía, tras su regreso de los Estados Unidos adonde fue a buscar dólares que permitan construir “el puente” hacia el 2024, participó este lunes de un acto oficial junto al presidente Fernández y su par, Wado de Pedro.

“Dos nuevos gobernadores. Dos grandes amigos. Dos incansables patagónicos que trabajan por el país. ¡Felicitaciones!”, escribió Massa en su cuenta de Twitter. Acompañó la publicación con fotos suyas junto a Figueroa y Alberto Weretilneck.

El senador de Río Negro que dejará la banca para asumir la gobernación, le agradeció las palabras a Massa. “Las sociedades avanzan cuando acuerdan y nosotros queremos avanzar juntos por un país más federal”, le respondió con cordialidad.

El triunfo de Weretilneck cayó muy bien en el kirchnerismo. La Cámpora, a través del senador Martín Doñate, apoyó la candidatura del ahora tres veces gobernador de Río Negro. Pero otra parte del Frente de Todos, ligada al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, compitió con una candidata del peronismo (la exdiputada nacional Silvia Horne): El frente Vamos con Todos, con poco más de 10 puntos, quedó en el tercer lugar.

Wado de Pedro felicitó a Weretilneck, pero también a Doñate. ”Los rionegrinos y rionegrinas volvieron a respaldar a un proyecto que crece a partir de acuerdos, en base a ideas y a un programa para el desarrollo de la provincia y de su pueblo. Felicitaciones Weretilneck y Doñate”, dijo el ministro referenciado en La Cámpora.

“El gobierno de la Provincia lo va a conducir Alberto Weretilneck y nosotros lo vamos a ayudar, desde el peronismo, desde el Frente Renovador, desde Nuevo Encuentro, para que él cumpla los objetivos. No nos dividimos ni parcelamos un gobierno, todo lo contrario”, dijo Doñate al diario Río Negro.

Un dato no pasó por alto en la Casa Rosada. Uno de cada tres rionegrinos no fue a votar. La participación de solo el 66% del padrón marcó la cifra de ausentismo más baja en 40 años. Fue del 85% en 1983. El voto en blanco pasó de 1,28 a 4,6. En el Frente de Todos existe el convencimiento de que a mayor participación crece su competitividad. “En 2021 perdimos 4 millones de votos respecto a 2019 y esos votos no fueron a Juntos”, recuerdan en relación al ausentismo. En Neuquén, el 76,20 de participación se ubicó apenas un par de puntos por debajo de la media de las últimas elecciones.