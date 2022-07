Dólar: el titular del Banco Central culpó a la “especulación” y “espera” que baje en las próximas semanas

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, se refirió este sábado a la depreciación que viene sufriendo el peso frente al dólar, luego de la salida del exministro de Economía Martín Guzmán y de la llegada de su reemplazante, Silvina Batakis.

El funcionario, en línea con la postura presidencial, cargó contra la “especulación” y dijo que “espera” que la divisa paralela, que superó los 290 pesos, baje. Además, ponderó a la nueva titular del Palacio de Hacienda y evaluó que el trabajo conjunto es “mejor” que con su predecesor.

En diálogo con Radio 10, Pesce sostuvo: “Estamos trabajando de una manera mejor (a cuando estaba Guzmán). Batakis no solo tiene un fuerte background académico, sino también experiencia en gestión, mi mismo caso. Yo he sido secretario de Hacienda de la Ciudad, vice del Central... Entonces, cuando uno trabaja con gente que tiene la misma experiencia que uno, se hace mas fácil el diálogo y la capacidad de llegar a entendimiento”.

Sin embargo, aclaró que dicha apreciación no representa un cuestionamiento hacia la figura del exministro. “Esto no es una crítica a Guzmán. Yo no digo que no haya habido coordinación y entendimiento con él. Pero me preguntaron si era mejor (la relación con Batakis) y les digo sí, la relación es mejor con Batakis”, señaló.

Tras ello, destacó como uno de los primeros logros de la gestión de Batakis el hecho de que esta semana el Gobierno “logró colocar una suma importante de deuda y rollear otra parte importante”. “Eso muestra confianza en los primeros pasos de la nueva ministra”, aseveró para luego referirse a la suba de los dólares paralelos y cargar contra los especuladores.

Aumento del dólar

“Al dólar oficial no le meten ruido, le meten ruido a las expectativas porque pequeños comerciantes miran la referencia de los dólares financieros y del dólar ilegal. Esto mete ruido, pero de ninguna manera afecta la estrategia que tenemos sobre el dólar oficial”, aseguró y comparó: “Tienen cierta sintonía el dólar blue y los financieros, aunque no se mueven del mismo modo. El mercado oficial de cambio mueve mil millones de dólares diarios, el blue tres, con suerte, y el contado con liquidación, 60. Entonces, tiene mayor relevancia aquel que se mueve en el mercado de títulos”.

Según La Nación, a continuación, el funcionario observó que si bien ambas divisas “se mueven con poco dinero para arriba y para abajo”, es “más fácil que haya alteraciones en el blue”, pero afirmó: “Después de las maniobras especulativas, tiene que bajar”.

En ese contexto, señaló a los chacareros por demorar la liquidación de los granos y recordó que el Gobierno les dio “una oportunidad de inversión con el plazo fijo que vende el Banco Nación”. “Esta semana hubo alguna señal de que comenzaba a cambiar, espero que siga así en las próximas semanas. Depende en cierto modo de las expectativas y las necesidades de pesos que tengan los chacareros y la posibilidad de invertir los pesos que obtienen de la venta de granos en instrumentos como los que mencionaba antes”, explicó.

Banco Central de la República Argentina.

Reservas del Banco Central

Pesce indicó que se cumplió el objetivo fijado para junio y que cree que se logrará lo mismo con miras a septiembre: “Allí, como vengo mencionando, estamos con niveles de importación de energía muy alta: 2000 millones mensuales, es el 25% de las importaciones totales del mes y esto nos trae algún estrés en el mercado cambiario. Por eso les hemos pedido a los importadores que financien el incremento de importación con respecto al año que viene a 180 días. Estamos teniendo un efecto positivo: ya se consiguieron 3200 millones de dólares de financiamiento y esperamos que continúe”.

En ese marco, el titular del Central se mostró en desacuerdo con quienes hablan de “restricciones” a las importaciones. “Estamos en récord histórico de importación, no solo de energía. Hablar de restricciones es un poco abusar de los argumentos”, consideró.

Por último, reiteró en línea con lo ya expresado por Batakis que “el tipo de cambio multilateral en el marco oficial es competitivo” y celebró que las exportaciones de origen industrial estén creciendo al orden del 30% interanual. “No tenemos un problema de competitividad en nuestro tipo de cambio y la única razón por la que esos otros tipos de cambio pueden estar tan altos son razones especulativas o de falta de confianza”, insistió y cerró: “Y siempre luego de estos periodos, donde la desconfianza y la especulación cumplen un rol importante, estos tipos de cambio bajan. Esperamos que sea así en este contexto”.