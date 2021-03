Dirigente rural se lanza a la política en la provincia

En el año electoral, las novedades políticas se suceden a diario. Y más cuando los comicios que se vienen son legislativos, donde las terceras fuerzas suelen tener mayor protagonismo. En ese atractivo sector para pescar votos hay que anotar ahora a Carlos Iannizzotto (66). El ruralista mendocino, integrante de la Mesa de Enlace del campo como presidente de Coninagro, tiene decidido participar en la política dentro de la amplia “avenida del medio” entre el kirchnerismo y el macrismo.

Su lanzamiento fue con un gesto no menor: una reunión (y una foto) con Roberto Lavagna, el economista líder de Consenso Federal cercano a Alberto Fernández pero que se muestra lejos de su gobierno.

Iannizzotto, con una larga trayectoria como dirigente vitivinícola en Mendoza y el país, se decidió a jugar políticamente después de haber resistido las decisiones del actual gobierno nacional referidas al campo. Aunque la última de ellas, en enero, lo encontró diferenciándose de sus colegas de la Mesa de Enlace, al no adherir Coninagro al paro convocado por las otras tres entidades tras las restricciones a la venta de maíz dispuestas por el Ejecutivo.

Su objetivo, según le confirmó a Los Andes, es Mendoza: “Uno de los aspectos que más hablamos con Lavagna fue el de federalizar al país. Por eso queremos hacer foco en Mendoza y alentaremos a otros productores en cada una de sus provincias”.

Para Iannizzotto, en la Argentina actual no hay una política económica, social ni educativa, lo que agrava la crisis que se arrastra desde el gobierno de Macri. En esa línea, también propone cerrar la grieta. “Nos estamos lanzando a la política de las ideas, de la construcción de un ámbito que no esté en el péndulo de la polarización argentina, un ámbito a favor de la producción y el empleo”.

Pese a que se mostró con Lavagna, inmediatamente descartó que busque posicionarse dentro del peronismo no kirchnerista. “El posicionamiento de uno va a estar en función de las personas e instituciones que ven la producción y la institucionalidad del país como la base fundamental para crecer”, respondió. Y agregó: “Vamos a charlar con todos los que están ubicados en esta idea de producción, de valores, de combatir la pobreza, de cómo Mendoza puede liderar el oeste argentino”. Y allí, cree él, está Roberto Lavagna.

La charla con Lavagna

La reunión fue en la casa de Lavagna en Buenos Aires, el jueves 4 de marzo, pero recién trascendió ahora. Iannizzotto la describió como un “intercambio de ideas” con el ex ministro de Economía de Duhalde y Kirchner: “Quería escuchar la mirada que tiene de lo que está sucediendo e interiorizarme de cómo Lavagna observa la situación social del país”.

Ambos hablaron de “contribuir a encontrar los consensos básicos que le den a la Argentina un rumbo previsible, de lo dañino que resulta el nivel de confrontación política que atraviesa la conversación pública en el país”, agregó el dirigente cooperativista sobre el encuentro.

Según contó, Lavagna lo contactó tras conocer el documento que Coninagro emitió en julio de 2020 sobre las claves para la inversión productiva en el país. “Es un hombre que tiene réditos en su conducción (económica) como para escucharlo”, lo elogió Iannizzotto. Y aseguró que dialogaron sobre “construir un movimiento que transite por el medio sin una situación pendular agresiva con las instituciones, que están en peligro”. Es decir, coincidieron en la crítica al kirchnerismo pero también al macrismo. Sobre el primero, dijo que ha “cooptado” al peronismo; y sobre el segundo, que “ninguneó” al sector productivo.

El partido de Lavagna, Consenso Federal, con el que fue candidato presidencial en 2019, no tiene hoy presencia activa en Mendoza. Pero para el titular de Coninagro no es una prioridad ocupar ese lugar, ya que aseguró que aún no piensa en una candidatura electoral. Aunque no la descarta: “Veremos qué apoyo hay”, dijo. “Si hay personas que creen que podemos representarlos electoralmente, en su momento veremos”, agregó. Y aclaró el lugar productivista al que se ve representando: “No estamos discutiendo armar un partido político, sino un espacio político para la expresión de nuestros productores y de la industria”.

La grieta del vino

En la misma línea con su objetivo de contribuir a cerrar la grieta que divide a los argentinos, Carlos Iannizzotto se pronunció para terminar con las divisiones en un sector que conoce como pocos: el de la vitivinicultura: “Es un error en el que hemos caído, me incluyo porque soy productor vitivinícola y he integrado la Coviar. Tenemos que unirnos, es imposible concebir una política vitivinícola en la Coviar sin que esté Bodegas de Argentina”.

En esto, se permitió cuestionar el rol que ha tenido en la “grieta del vino” el gobierno de Rodolfo Suárez: “Creo que le ha faltado audacia como mediador para que esto no suceda”, arriesgó Iannizzotto.