Diputados tratará hoy la adenda a los $1.023 millones de Portezuelo del Viento

Este miércoles, la Cámara de Diputados dará media sanción a la adenda que firmó el gobernador Alfredo Cornejo y el Gobierno Nacional, que amplía el objeto y destino de los U$S 1.023 millones que le corresponden a la provincia por los perjuicios de la Promoción Industrial.

Este martes, en Plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales, que presiden Jorge López (UCR) y Franco Ambrosini (UCR), respectivamente, se emitió despacho favorable en mayoría, a la ratificación del Decreto del Poder Ejecutivo en el cual se aprueba la adenda por los fondos del resarcimiento por la promoción industrial.

Cabe recordar que la política de promoción industrial aplicada por el gobierno nacional a través de los Decretos 804/96; 1125/96 y 69/97, radicó en un perjuicio para la provincia de Mendoza “por ser arbitraria e inconstitucional”, relata la fundamentación del proyecto de Ley.

Tras muchos años de reclamos, en 1998 se interpuso una demanda por un resarcimiento a favor de Mendoza que derivó, “por la legitimidad y fundamentos del reclamo”, en un Acta Acuerdo celebrada el 29 de agosto de 2006 por la que se reconoce el reclamo formulado oportunamente.

Dicho acuerdo fue aprobado a través de la Ley 7708, ratificado por el Ejecutivo Nacional por medio del Decreto Nº 687/2007, que fuera homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009.

Posteriormente, el 16 de enero de 2018 el entonces presidente Mauricio Macri dictó el laudo a favor de Mendoza ordenando cancelar la deuda con la provincia “mediante la emisión y entrega de letras intransferibles” por un valor nominal de 1.023.362.922 dólares, lo cual fue ratificado también, por la Ley N° 9170.

Luego del laudo contrario a Mendoza por parte del expresidente Alberto Fernández, Mendoza avanzó con el gobierno nacional respecto a la conveniencia “de ampliar el objeto del Acuerdo pudiendo, asimismo, realizar además de las obras pendientes o planificadas, otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial conforme el régimen jurídico local”, a través de una adenda celebrada en abril de este año, que permite, precisamente, la liberación de esos fondos originalmente destinados a la obra Portezuelo del Viento.

El Proyecto

El proyecto remitido a la Cámara de Diputados, dispone aprobar “el Decreto Nº 883 de fecha 09 de mayo de 2024, mediante el cual se aprobó la ADENDA AL ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE MENDOZA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “APROVECHAMIENTO HÍDRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO”, celebrado entre el señor Ministro del Interior de la Nación, Dr. Guillermo Alberto FRANCOS, el señor Ministro de Economía de la Nación, Lic. Luis Andrés CAPUTO, por una parte; y el señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, Lic. Alfredo Víctor CORNEJO, por la otra parte, suscripta el día 25 de abril de 2024, el que como anexo forma parte de la presente Ley”.

En tanto, el Decreto provincial en cuestión, estipula también que dichos recursos “serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes”.

Durante el tratamiento en comisión, se pusieron en consideración dos despachos, uno aprobando el Decreto, y el otro rechazándolo hasta que el Ejecutivo presentara informes sobre el plan de obras previsto, que fue propuesto por Jorge Difonso (LUM) – acompañado por Edgardo Civit, Laura Balsells Miró y Cintia Gómez -, que finalmente no prosperó.

Según explicó Ambrosini, el despacho sólo puede rechazar o aprobar el decreto, “no puede existir condicionalidad. Se acepta o se rechaza. El tema es la adenda, no se discute cómo se va a usar ese dinero. Es aprobar o no el acuerdo al que se llegó para disponer de esos recursos. No hay otra discusión. Después vendrá esa otra discusión, pero no ahora”.

De esta manera, el despacho se obtuvo por mayoría de votos, con la abstención de los integrantes del interboque PJ y del Partido Verde.