Diputados mendocinos rechazaron la boleta única en el Congreso

La iniciativa de boleta única que fue consensuada entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Juntos Somos Río Negro, Avanza Libertad y La Libertad Avanza, tiene rechazo en el Frente de Todos. Desde Mendoza, al menos Adolfo Bermejo y Marisa Uceda criticaron que la gente tiene otras necesidades.

“En la Legislatura de Mendoza no se permitió que hiciéramos aportes al proyecto del Gobierno, y salió Boleta Única con el voto de ellos; sin consenso. En una provincia donde no hay Fortaleza Institucional como se intenta mostrar, hay casos como el del ex senador Bonarrico”, disparó Adolfo Bermejo desde su banca como diputado nacional.

Bermejo considera que “las ciudadanas y ciudadanos esperan de nosotros que acá debatamos temas que les solucionen los problemas hoy. No podemos avanzar en discusiones políticas que en nada benefician a las familias argentinas”.

“En este sistema de Boleta Única Papel seguirá existiendo la lista sábana y las colectoras. Digamos todo como debe decirse. Hoy las argentinas y argentinos merecen una mejor democracia, que les solucione los problemas”, remató Bermejo.

Marisa Uceda, por su parte, dijo que la oposición no “está haciendo la revolución de la democracia. Están cambiando el instrumento de votación. No crean que van a pasar a la historia como los grandes ‘Defensores de la Democracia’.