Diputados: el oficialismo frustró el debate de su ley de Ganancias y la oposición criticó a Massa por “el espectáculo” del sábado

Así como lo hizo más temprano, cuando impidió el debate de la prórroga del régimen de biocombustibles, el Frente de Todos (FDT) se rehusó esta tarde a contribuir al quórum para otra sesión especial convocada por la oposición con el fin de debatir una mejora para trabajadores asalariados y jubilados en el impuesto a las Ganancias .

Lo curioso del caso es que el autor de dicho proyecto es el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien sentenció: “Con la presencia de 101 diputados de manera presencial y remota y no habiéndose conformado el quórum reglamentario (129), declaro fracasada la sesión especial”. E inmediatamente se retiró del recinto y dejó conduciendo la sesión en minoría —es decir, sin validez legal pero con la posibilidad de que los diputados puedan expresarse— al vicepresidente primero del cuerpo, el mendocino Omar de Marchi, del bloque PRO.

El martes, Massa se enojó porque fue la oposición la que pidió sesión para tratar un proyecto suyo. Y para expresar su molesta, contra el reglamento de Diputados, avisó que no habilitaría dicha sesión, la de este jueves a la tarde. Pero después de una firme queja de los cambiemistas debió dar marcha atrás y la convocó.

La sesión no reunió el quórum pero no impidió que, en el recinto, los diputados que la habían solicitado, los de Juntos por el Cambio (JPC), criticaron con dureza a Massa.

El presidente del interbloque opositor, el radical cordobés Mario Negri, explicó que la convocatoria no fue una mojada de oreja a Massa, sino para frenar una operación mediática surgida del propio oficialismo en contra de la oposición.

Según Negri, el oficialismo montó una campaña mediática para “en todos los medios periodísticos del país” se instalara la idea de que JPC, al pedir una sesión especial para el mismo día con el fin de tratar la prórroga al régimen de biocombustibles (que ahora el oficialismo rechaza), pretendía bloquear el tratamiento de Ganancias.

Negri dijo que Massa “pensó” que JPC estaba “faltando a su autoridad” y afirmó que “eso no es así”. Y aprovechó para criticar con dureza que el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner , y Massa hayan acordado realizar una sesión el sábado —para tratar Ganancias—, lo que calificó de “espectáculo”.

Al respecto, recordó que la última vez que Diputados sesionó un sábado fue el 5 de enero de 2002, para derogar la Ley de Convertibilidad” y que ahora, 19 años después, lo volverá a hacer para debatir un proyecto de Massa.

“Nosotros creemos que están muy mal las cosas pero no en esos términos. Salvo que el Gobierno crea que estamos como en 2002 y no lo quiera decir, no veo motivos para que convoquen a sesión un día sábado”, dijo Negri.

También cuestionó que Massa haya convocado a una sesión justo este sábado, que se celebra la Pascua Judía y recordó que, consultado sobre el motivo, desde la Presidencia de la Cámara se contestó que “la Pascua Judía contempla dentro de su reflexión estar en su domicilio” y que, por lo tanto, los diputados judíos que quisieran sesionar podían hacerlo “por Zoom”.

“Si los que estamos en el mundo cristiano estuviésemos en Semana Santa, ¿estaría convocado el presidente de la Cámara un día sábado a una sesión especial?”, se preguntó el radical cordobés.

Minutos después, el diputado Waldo Wolff, que integra el bloque PRO y es judío, cuestionó la respuesta de Massa a su pregunta de por qué convocó a la Cámara a sesionar en Pascua Judía.

“Lo único que falta es que el presidente de la Cámara de Diputados me tenga que dar permiso a mí para ver cómo yo festejo una fecha de la religión que yo profeso. Yo voy a venir al recinto. Por primera vez en muchos años no voy a pasar la Pascua Judía con mi familia, porque soy legislador, no soy un hombre observante. Pero la Presidencia de la Cámara hoy acaba de asentar un hecho que va a quedar en la historia como una falta de respeto al pluralismo que ha existido siempre en la Argentina y no tiene registro en la historia parlamentaria de esta casa”, protestó Wolff.