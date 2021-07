Diputados: el oficialismo bloqueó el tratamiento de proyectos para adquirir la vacuna de Pfizer

El Frente de Todos bloqueó este jueves en la Cámara de Diputados el tratamiento de dos proyectos de ley para facilitar la llegada de vacunas de Pfizer al país y un pedido de informes sobre el Plan de Vacunación. Juntos por el Cambio pidió tratar las iniciativas en la sesión, pero no alcanzó la mayoría especial requerida y perdió la votación.

Los diputados Claudia Najul (UCR), Carmen Polledo (Pro) y Rubén Manzi (Coalición Cívica) pidieron un apartamiento del reglamento para incorporar los proyectos al temario, pero se necesitaban tres cuartos de los votos y el interbloque opositor reunió 112 a favor, mientras que los votos en contra fueron 122.

Además del oficialismo, rechazaron la propuesta de Juntos por el Cambio los misioneros Diego Sartori y Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), el bonaerense Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal) y la neuquina Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

Uno de los proyectos, presentado por Najul, insta al Poder Ejecutivo a “realizar las gestiones necesarias” para adquirir vacunas de Pfizer “para ser utilizadas con prioridad en niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años con discapacidad, enfermedades oncológicas, fibrosis quística o enfermedades prevalentes”.

“Cuando se armó el Plan de Vacunación en Argentina no existía ninguna vacuna para este grupo, pero desde mayo tenemos dos, Pfizer y Moderna, que están autorizadas y se están usando en el mundo para este grupo”, planteó Najul, y advirtió que “hace un año y medio que están totalmente encerrados, que no acceden al mundo exterior, no ven la calle, la plaza, la escuela... es angustiante”.

La segunda iniciativa, encabezada por Polledo, busca suprimir de la ley que permitió la adquisición de vacunas la palabra “negligencia” como excepción a las condiciones de indemnidad a los laboratorios proveedores.

“Como nosotros no participamos de las negociaciones con los proveedores, desconocíamos que esa palabra era un obstáculo para firmar los contratos con algunos laboratorios. Esto se vio meses después con las idas y vueltas con Pfizer, hasta que funcionarios y el propio laboratorio dijeron que había un problema con la ley”, repasó la legisladora del Pro.

Y agregó: “Si hay razones ideológicas o geopolíticas no me preocupa. Lo que me preocupa es que esta es la única vacuna autorizada en el país para niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años, que lamentablemente son los grandes ausentes del Plan de Vacunación”.

Polledo reclamó “dejar a los chicos afuera de la geopolítica y de la campaña electoral” y aclaró que “esto no es un capricho; es la vida de chicos que la única vacuna que pueden recibir es la de Pfizer”.

Por último, Juntos por el Cambio intentó, sin éxito, que se tratara un pedido de informes sobre el Plan de Vacunación. “Actualmente hay 5 millones de vacunas no colocadas. Hay una especie de pool de entre 2 y 5 millones de vacunas que están pero no se colocan”, alertó Manzi, de la Coalición Cívica.

La respuesta de Yedlin

Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, fue el encargado de marcar la posición del Frente de Todos y enfatizó: “La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley que haga falta para conseguir la cantidad y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos”.

“No tenemos ninguna mirada geopolítica en contra de las vacunas”, le contestó a Polledo, y recordó que el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica están en conversaciones con Pfizer para arribar a un acuerdo, según reveló ante diputados el propio gerente de la empresa en Argentina, Nicolás Vaquer.

Yedlin consideró que la modificación de la ley “no soluciona el tema”. “Estamos esperando la confirmación del laboratorio. No vamos a estar cambiando las leyes todas las semanas si el laboratorio no va a dar el acuerdo suficiente. Vamos a cambiarla cuando tengamos la garantía de la industria de que va a vender las vacunas”, sentenció.

El tucumano destacó que gracias a los arreglos con otros laboratorios “llegaron millones de dosis a la Argentina y se vienen colocando a lo largo y ancho del país a un ritmo excepcional”, y agregó que “es clarísimo que en las personas vacunadas mayores de 60 viene cayendo la curva claramente”.

Respecto de la situación de niños y adolescentes, coincidió en que “merece una consideración particular” y citó un artículo de la revista The Lancet que “muestra que la vacuna Sinovac, muy parecida a la Sinopharm, ha demostrado en China su efectividad en un plan de 3 a 17 años con absoluta seguridad”.

Una vez finalizada la votación, el diputado de la Coalición Cívica Javier Campos pidió la palabra y remató: “Quiero que quede constancia de que a partir de esta votación, los niños no son más privilegiados en este país”.