Diputados aprobó el atraso del reloj, pero Suárez no quiere tener una hora distinta al resto del país

La Cámara de Diputados aprobó de forma unánime un proyecto de resolución impulsado por el legislador del frente Cambia Mendoza, Jorge Difonso, para intentar modificar el huso horario del país, atrasando los relojes una hora, y así llevarla del huso -3 al -4.

No obstante, a sabiendas de que en el Gobierno de Rodolfo Suárez no avanzarían en la aplicación de la medida de manera solitaria, se decidió que la iniciativa busque el cambio a nivel nacional. En el Poder Ejecutivo habían señalado que de la única manera que podría tener luz verde esta propuesta, es que el país tome esa decisión, así Mendoza “no queda descolgado del resto de las provincias, como ocurrió durante la gestión de Julio Cobos” en 2004.

La propuesta fue analizada principalmente del ámbito científico en comisiones, y no tuvo más que voces a favor, con ventajas tanto en el ámbito del ahorro de energía que se podría tener aprovechando la luz natural, como también de los propios beneficios que podría tener el ser humano en su vida en términos biológicos, con un “acomodamiento” del horario de Mendoza según la luz solar.

Cambio en la redacción

Tal es así que el proyecto de Resolución que se votó en Diputados no tuvo ninguna voz en contra, y la aprobación fue de forma unánime. No obstante, el ex intendente de San Carlos aceptó una modificación en la redacción propuesta por la Unión Cívica Radical (UCR): que el proyecto no pidiera el cambio de horario en Mendoza, sino que lo ampliara a la Nación.

Tal es así, que el mismo ve establece en su artículo 1, que la Cámara de Diputados “vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional el cambio de huso horario en todo el territorio nacional de 4 horas al Oeste del meridiano de Greenwich y tres 3 para la época correspondiente al periodo estival, en concordancia lo establecido en el art 1 de la Ley Provincial 7955″.

En la defensa de la iniciativa, el ex intendente de San Carlos agradeció a “todo el sector de la ciencia que participó del debate en comisiones, tales como astrónomos, biólogos, psicólogos y demás científicos”, quienes dieron el visto bueno en lo que sería atrasar el horario de los relojes durante el otoño e invierno en una hora.

“Todos plantearon que la situación del huso horario que hoy rige en la provincia de Mendoza no es el adecuado, teniendo en cuenta la ubicación del sol en otoño y en invierno. Por eso es que planteamos pasar al horario -4, es decir, una hora menos”, comentó Difonso.

Además agregó que este cambio horario “tendría implicancia primero y principal en la salud de la población; también en el tema de los recursos energéticos, en el marco de un plan de racionalización del uso de la energía, y además por el ahorro económico que esto implica”.

No se corta sola

Lo cierto es que el Gobierno Provincial había adelantado la imposibilidad de avanzar en el cambio de horario de forma unilateral en Mendoza, y recuerdan “lo que pasó en la época de Cobos” en 2004, en el cual expresaron que fue una reforma que “era pedida por la ciencia” pero que no tuvo su réplica en la sociedad.

“Puede ser una buena medida, pero la verdad es que no podemos estar separados del país. El tema bancos, los vuelos de cabotaje, el transporte… son situaciones que generarán problemas para la sociedad si cambiamos solos el horario”, acotaron a Los Andes desde Casa de Gobierno.

Además, agregaron que los beneficios en temas de ahorro de energía “serían relativos”, porque la provincia “sigue con un sistema de horario de comercio cortado”, y no corrido como puede ser Buenos Aires y la Capital Federal, entre otros.

“Lo que ganaría Mendoza en la mañana con mayor luz solar y menos luz artificial, lo perderíamos en la tarde, con comercios que están hasta las 21 o más abiertos, consumiendo electricidad”, marcaron.

En este sentido, plantearon que si prospera el proyecto que presentó el diputado nacional Julio Cobos -establecer el retraso de una hora en todo el país- “Mendoza acompañará. Pero solos, no”.

El intento mendocino

Por el lado de Cobos, ya había recordado a radio Aurora Argentina que se intentó este cambio en su momento en Mendoza, a mediados del 2004, pero señaló que no hubo éxito en la modificación. “Al cambiar la hora sólo en Mendoza y San Luis, quedamos solos, con los problemas que genera en la coordinación con el resto del país, sobre todo en lo que tiene que ver con las comunicaciones y los vuelos. Por eso es que presentamos el proyecto para cambiar en todo el país”, explicó.

La provincia tuvo también ese cambio en el huso horario durante la gestión de José Octavio Bordón, en el que se buscó aprovechar mejor la hora solar. “En los años 1991 y 1992, se empleó el huso horario -4 para el invierno y el huso horario -3 para el verano”, comentó.

“Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso de -5 horas; sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4″, acotó.

El proyecto de Cobos tuvo, de igual manera, acompañamiento de algunos legisladores del Frente de Todos, como Adolfo Bermejo y Marisa Uceda. Por un lado, el maipucino opinó que “el cambio de huso horario es muy necesario en Argentina. Son numerosos los beneficios que otorgará en la vida de cada habitante de nuestras provincias”.

En tanto, Uceda agregó que “es una buena iniciativa que beneficia a la región, sobre todo a Mendoza”, y agregó, en sintonía por el apoyo al radical: “Siempre estamos dispuestos a trabajar en temas que generan consensos que beneficien a los y las mendocinas”.