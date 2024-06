Diputados aprobará dos proyectos claves sobre alcoholemia: de qué se tratan

La Cámara de Diputados le dará media sanción a tres proyectos del paquete de seguridad que envió el Poder Ejecutivo. Dos de las iniciativas abarcan la problemática del alcohol al volante y buscan endurecer sanciones para reincidentes y que las inhabilitaciones se cumplan a rajatabla, hasta un máximo de un año y medio.

A estos proyectos se les suma la ampliación de eventos a ser incluidos en el orden del día policial. Durante el tratamiento en comisiones no hubo grandes reparos de la oposición y por lo tanto el oficialismo confía en que se aprobarán con amplio consenso.

El Gobierno busca endurecer con estos proyectos las sanciones para los conductores que circulan alcoholizados, alcanzados en el Código Contravencional. Al momento de presentar las iniciativas, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó: “Aquel que maneja alcoholizado y no comete un delito porque no lesiona a nadie, está incumpliendo gravemente con una normativa y elevando los riesgos de que ocurran hechos. Esa persona no solo va a tener sanciones, sino que el Juez contravencional va a poder tener en cuenta los antecedentes penales y administrativos que tiene”.

Es decir, cuando se valoren las sanciones sobre una persona que condujo con 1 gramo de alcohol en sangre, se contemplará si es reincidente por haber circulado anteriormente alcoholizado. “Eso también entra en valoración, porque son antecedentes que dan cuenta de una conducta de menosprecio respecto a ese límite y a la seguridad de las demás personas, en definitiva”, aseguró Rus.

Pero también se busca endurecer la inhabilitación para este tipo de conductores. Según consta entre los considerandos del proyecto de modificación al Código de Contravenciones, quien conduce con una alcoholemia igual o superior a un 1 gramo por litro de sangre, con el pago de su multa establecida ya puede pedir el levantamiento de la inhibición para conducir, aunque el plazo de esta sanción no esté vencido.

“Sin embargo, siendo esta inhabilitación para conducir la sanción que mejor funciona como amenaza real a los efectos de cambiar conductas sociales, es imprescindible dejar especificado en la ley que dicha inhabilitación debe ser ejecutada independientemente del pago de la multa, no produciéndose a su respecto la extinción de la acción para su ejecución”, aseguran.

Y argumentan, que según datos del Servicio Penitenciario provincial, el 92% de los casos de ingresos a alcaidías, se da por infracción al artículo 67 bis, esto es, “alcoholemia al volante superior a 1 gramo por litro de sangre, lo que demuestra la necesidad de ser rigurosos a su respecto”.

“Por ello, se agravan las sanciones para este caso, no solo aumentando la multa, sino también extendiendo la inhabilitación para conducir hasta un año y medio, sumado a la posibilidad del juez de imponer una obligación de conducta para el infractor, esto es, concurrencia a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable”, sostienen.

LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE CONTRAVENCIONES

-Artículo 12- Mínimos y máximos. Los mínimos y máximos de las siguientes sanciones son:

a) arresto: desde un (1) día hasta ciento veinte (120) días.

b) multa: desde cien (100) U.F. hasta doce mil (12.000) U.F.

c) trabajo comunitario: desde cuatro (4) días hasta ochenta (80) días, a razón de cuatro (4) horas por día.”

-Artículo 31… Para la reiterancia contravencional se tendrán en cuenta los antecedentes penales, contravencionales y, en su caso del derecho administrativo sancionador, y serán un criterio de valoración de las disposiciones del Título II de este Código.

-Artículo 33- Reincidencia. Es reincidente, a los efectos de este Código, la persona que ha sido condenada por una contravención e incurriere en otra dentro del término de un año a partir de la fecha en que quedó firme la anterior sentencia condenatoria.

-Artículo 67 bis- El que condujere un vehículo con una alcoholemia igual o superior a un (1) gramo por litro de sangre será sancionado con multa desde cuatro mil (4000) U.F. hasta once mil (11000) U.F. o arresto de hasta ciento 120 días, e inhabilitación como accesoria en todos los casos para conducir vehículos desde 90 días hasta 545 días. En este caso no se aplicará la conversión de la sanción de multa o arresto en trabajo comunitario.