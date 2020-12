Diputados abrió su sesión con un discurso en homenaje a Diego Maradona

La Cámara de Diputados rindió un homenaje al Diez, cuya camiseta de la selección argentina fue desplegada en el estrado de la Presidencia, en el inicio de la sesión en la que debatirá el proyecto de ley que fija los fondos por el traspaso de la policía de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

La sesión impulsada por el oficialismo y rechazada por Juntos por el Cambio, se pudo habilitar gracias a la presencia de diputados de la izquierda, del peronismo cordobés, del Movimiento Popular Neuquino, de Acción Federal y de Unidad para el Desarrollo, que posibilitaron la conformación del quórum.

Disconformes con la ofensiva del oficialismo para convocar a una sesión sin temario acordado en el último día de ordinarias, desde el interbloque Juntos por el Cambio pidieron una treintena de cuestiones de privilegio que desplegarán tras el homenaje a Maradona.

El encargado de iniciar los discursos sobre el exfutbolista fue el diputado y titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, quien afirmó: “Fue el que mejor llevó y lució la celeste y blanca y nos puso orgullos de que lo hiciera. Nuestro pueblo está triste; somos los representantes del pueblo y el pueblo homenajea a Diego Maradona”.

Del mismo espacio político, el bonaerense Nicolás Rodríguez Saa, que tuvo una relación personal con Maradona, expresó: “Es un argentino que nació en Fiorito y soñó. Y el sueño de él corriendo con el pecho inflado era el sueño de 40 millones de argentinos que corrían por un sueño”.

“Diego dejó de ser argentino y no nos tiene que doler, porque pasó a ser del mundo. Diego fue la irreverencia de un hombre que no se arrodilló ante nadie”, completó. Por el PRO, Martín Medina, dijo que “fue el mayor jugador de fútbol de la historia y nunca buscó ser un ejemplo? y recordó su ?emoción cuando de niño lo veía tocar una pelota”. “Cuando fue creciendo vi que los argentinos no lo cuidábamos; le exigíamos más de lo que le teníamos que exigirle, más que a un jugador de fútbol”, agregó.