Diputada radical fue golpeado durante una recorrida y denunció que fue una "patota del PJ"

La legisladora, que había asistido al barrio para compartir un “locrazo” con los vecinos, acusó a una “patota vinculada a Marcelo Sosa”, actual concejal y candidato a la reelección por el oficialismo, de haberla atacado. “A mí me tiraron al piso, me pegaron, me metieron el dedo en el ojo, me agarraron de los pelos”, relató Villaggi en un video que difundió en sus redes sociales. “Nos apedrearon, me tiraron al barro”, agregó.